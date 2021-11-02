Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
Киноафиша Фильмы История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, 1966

1966 / СССР
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Расписание
Расписание
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Фильм о любви кроткой, нежной и гордой Аси–хромоножки к непутевому шоферу Степану.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 января 1966
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Ия Саввина
Ия Саввина
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Александр Сурин
Геннадий Егорычев
Иван Петров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер сценарист «Истории Аси Клячиной» и «Седьмого спутника» Юрий Клепиков Драматург скончался от болезни в возрасте 86 лет.
Написать
2 ноября 2021 13:25
Все новости фильма

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в кинотеатрах

сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
20:00
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши