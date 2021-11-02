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История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, 1966
1966 / СССР
7.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
мелодрама
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О фильме
Фильм о любви кроткой, нежной и гордой Аси–хромоножки к непутевому шоферу Степану.
Развернуть
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
1 января 1966
Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Ия Саввина
Любовь Соколова
Александр Сурин
Геннадий Егорычев
Иван Петров
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Умер сценарист «Истории Аси Клячиной» и «Седьмого спутника» Юрий Клепиков
Драматург скончался от болезни в возрасте 86 лет.
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2 ноября 2021 13:25
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«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в кинотеатрах
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