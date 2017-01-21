Она сидит перед камерой и пытается говорить. «Я очень боюсь боли, очень… И ненавижу себя, когда мне страшно»… Странное существо, жуткое – на женщину не похожа совсем. Это скелет женского рода. Или затравленное животное, которое знает – его будут бить. Будут, потому что били всегда. И единственный способ остаться в живых – молчать и ползти на брюхе. По-другому – никак… Кадр из фильма Андрея Кончаловского «Рай» Такой…
16+ это важно! щадящее зрителя предупреждение, спасибо.
ещё раз посмотрю обязательно.
запомнились руки Юлии Высоцкой во время её монологов.
содержание монолога француза шокирует!
"бредовый" (как мне показалось) монолог строителя "немецкого рая " не удивляет. предсказание сбылось. "он снова здесь". честно, тошнило от его бредней и хотелось выйти из кинозала. да, немецкая речь звучала красиво и мелодично, никакого "лая".
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