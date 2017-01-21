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Рай 2016 / Россия / Германия
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Рай»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Она сидит перед камерой и пытается говорить. «Я очень боюсь боли, очень… И ненавижу себя, когда мне страшно»… Странное существо, жуткое – на женщину не похожа совсем. Это скелет женского рода. Или затравленное животное, которое знает – его будут бить. Будут, потому что били всегда. И единственный способ остаться в живых – молчать и ползти на брюхе. По-другому – никак… Кадр из фильма Андрея Кончаловского «Рай» Такой…

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khaos11 21 января 2017, 00:07
Оценка
Заведомо скучное кино. Полфильма - разговоров на камеру. Такое лучше дома смотреть, а, может, лучше и поспать. Короче, типичное фестивальное кино для критиков. Плохо еще и то, что сопереживать никому не получается, даже Высоцкой, хоть и играет она хорошо.
21 января 2017, 00:07 Ответить
belkadura 21 января 2017, 20:39
Оценка
Кино мягко говоря не для всех! Три ду@ры с покорном позади нас явно перепутали фильм с 3 иксами! Фильм тихий, разговорный...Ну тут явно, что дэдпуловцам тут делать нечего.. А вот барышня лет 20, сидевшая рядом, просидел весь фильм наклонившись вперёд и впитывая каждое слово!..
21 января 2017, 20:39 Ответить
nl_2010_ 22 января 2017, 15:45
Оценка
Я не знаю способны ли мы чувствовать чужую боль, говорить о том что выше пояса…Да и нужно ли нам, пожирателям попкорна и Камеди клаба, все это…Поклубиться, тусанутся, перепихнуться, да и боярышник еще, пока, никто не отменял…А тут кино и немцы, холокост…Ну зачем нашему человеку какие то проблемы?..За мной, зритель!!! Нас ждут панфиловцы и ёлки в количестве 28-ми и 5-ти штук соответственно!!!
22 января 2017, 15:45 Ответить
viktorya_zubkova 26 января 2017, 17:08
Оценка
Шла баз особых ожиданий,но фильм превзашел себя. Я замечала огрехи, но в целом фильм гениальный. Он попадает точно в цель. Туда ,куда не просто дотянуться , в самое сокровенные части души. Уникальные , на мой взгляд, инструменты выбраны режиссером. Вот за это кино надо Оскара давать. И не надо думать что все дураки и ничего не понимают. Фильм для всех. Всех тех кто считает себя человеком.
26 января 2017, 17:08 Ответить
viktorya_zubkova 26 января 2017, 17:16
в ответ на сообщение nl_2010_ от 22 января 2017, 15:45
Оценка
Ирония конечно опрвдана, и все таки!!! Всем.всем. всем. Это надо смотреть. И это здорво! А елки вот как раз я думаю не последние.
26 января 2017, 17:16 Ответить
Валентин Яшкин 28 января 2017, 09:23
Оценка
Впечатлило и задело. Фильм очень глубокий и философский. Не для зрителя с попкорном. Кстати, об этом режиссер открыто говорил в своих интервью. Спасибо Кончаловскому за честное и смелое кино. На Оскар такие фильмы, к сожалению, не могут претендовать, инвесторы киноакадемии не любят подобные фильмы, которые заставляют зрителя думать и мыслить.
28 января 2017, 09:23 Ответить
Валентин Яшкин 28 января 2017, 09:28
в ответ на сообщение viktorya_zubkova от 26 января 2017, 17:08
Оценка
Согласен с Вами, фильм гениальный. К сожалению спонсоры киноакадемии не любят фильмы, которые без попкорна и заставляют зрителя мыслить. Очень удивлюсь, если что-то изменится в подходах у проплаченных академиков после выбора нового американского президента. Оскаром правят большие американские деньги.
28 января 2017, 09:28 Ответить
Мария Заика 29 января 2017, 20:12
Оценка
Шикарный фильм. Сильный, тяжелый, с большим смыслом и болью. Дай Бог, чтобы никогда не было войны!
29 января 2017, 20:12 Ответить
viktorya_zubkova 31 января 2017, 09:50
в ответ на сообщение Валентин Яшкин от 28 января 2017, 09:28
Оценка
Перед Раем посмотрела Почему он? Сравнивать нет смысла. Карамельки и чёрная икра уместны в разных ситуациях. Главное Оскар внутри каждого человека ,его не купишь. Мне очень интересен Ваш ответ. Спасибо. Хотя иногда хочется "конфет. " 😉
31 января 2017, 09:50 Ответить
Marina Aleshina 9 февраля 2017, 23:03
Оценка
Сегодня посмотрела "Рай", поддавшись на рекламу. Фильм не понравился. Хотелось посмотреть серьезное кино. Но фильм оказался каким то не связанным. Странная импульсивная героиня, не очень то похожая на аристократку, попавшая в лагерь и выпавшая из жизни - что предполагает жертоприношение за еврейских детей, хотя мысль об уходе из жизни она уже примеряла до этого поступка. Аристократ, брошенный на наведение поряда в лагерном аду, опустошенный и разочарованный в жизни. Слабый человек, француз-полицейский, хотевший как то устроится в трудное время, но поплатившийся за это жизнью.Человеческие трагедии и нациская идея о рае, принесшая разрушение миру, поступки, доводящие людей до опустошения. Но мы видели это уже много раз. А в чем все таки идея этого фильма? В теме Холокоста, о котором так много говорится в последнее время? Но эта тема уже не раз была раскрыта в более сильных картинах. Хотелось бы спросить, зачем снимали этот фильм?
9 февраля 2017, 23:03 Ответить
alex 15 февраля 2017, 16:51
Оценка
хороший фильм.


16+ это важно! щадящее зрителя предупреждение, спасибо.
ещё раз посмотрю обязательно.


запомнились руки Юлии Высоцкой во время её монологов.

содержание монолога француза шокирует!

"бредовый" (как мне показалось) монолог строителя "немецкого рая " не удивляет. предсказание сбылось. "он снова здесь". честно, тошнило от его бредней и хотелось выйти из кинозала. да, немецкая речь звучала красиво и мелодично, никакого "лая".
15 февраля 2017, 16:51 Ответить
polch82 25 февраля 2017, 14:09
Оценка
Великолепно! Фильм очень сильный. Но точно не для любителей попсы. Тяжелей, серьёзный. Рыдала весь фильм. О судьбах, эгоизме, предательстве и самопожертвовании. О смысле жизни, который у всех свой. Об идее. В общем, если считаете себя неглупым человеком- посмотреть стоит. Только не в коем случае не настраивайтесь на получение удовольствия.
25 февраля 2017, 14:09 Ответить
polch82 25 февраля 2017, 14:10
в ответ на сообщение Marina Aleshina от 9 февраля 2017, 23:03
Оценка
Фильм не о холокосте вовсе.
25 февраля 2017, 14:10 Ответить
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