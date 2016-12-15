Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрачная красота Призрачная красота
Киноафиша Фильмы Призрачная красота Отзывы о фильме «Призрачная красота»
Collateral Beauty Призрачная красота 2016 / США
7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Призрачная красота»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Еще три года назад фирма Говарда считалась одной из лучших. Бизнес бодрым шагом шествовал в гору, прибыль росла. Ничего странного в этом не было: рекламный рынок (а контора занималась рекламой) – дело выгодное, эдакая золотая жила, правда, при условии, что «золотодобытчик» знает, где и как нужно «копать». Но Говард знал. У него даже концепция своя имелась. Мол, жизнью человека управляют три понятия: Любовь, Время и Смерть. И создавая рекламу, нужно помнить об этих…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
SKY 15 декабря 2016, 00:52
Смотрел кто то? 🙏 😟
15 декабря 2016, 00:52 Ответить
Роман Филиппов 16 декабря 2016, 21:35
Оценка
Смотрели сегодня. Идешь на Вил Смита драму и ожидаешь,как минимум "Семь жизней", тут не то. Идея фильма очень узка, людям, не имеющим детей - не смотреть однозначно, малы ещё.
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
16 декабря 2016, 21:35 Ответить
Роман Филиппов 17 декабря 2016, 00:38
Оценка
Смотрели сегодня. Идешь на Вил Смита драму и ожидаешь,как минимум "Семь жизней", тут не то. Идея фильма очень узка, людям, не имеющим детей - не смотреть однозначно, малы ещё.
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
17 декабря 2016, 00:38 Ответить
Анна 26 декабря 2016, 12:04
Фильм грустный, но очень душевный. Потерять ребенка для родителей это самое страшное в жизни. И это замечательно когда есть друзья, готовые помочь...пережить эту боль
26 декабря 2016, 12:04 Ответить
Светлана Вильданова 27 декабря 2016, 12:24
Если есть свободное время можно потратить. До самого конца какая-то печалька.)))
27 декабря 2016, 12:24 Ответить
Oxana Radu 28 декабря 2016, 18:06
Оценка
Фильм понравился, правда грустно перед новым годом
28 декабря 2016, 18:06 Ответить
Андрей 7 августа 2017, 16:19
Оценка
тяжелый сценарий, даже не знаю, что после такого фильма можно обсудить или о чём поговорить. разочаровала концовка.
хорошие актёры, но Смит, в этом фильме, просто на высоте!
я бы не стал советовать посмотреть этот фильм.
оценка 5 из 10ти
7 августа 2017, 16:19 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 1 комментарий
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 190 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 21 комментарий
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 9 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 43 комментария
Нюрнберг
Нюрнберг 42 комментария
Русский крест
Русский крест 9 комментариев
Зоськина заправка
Зоськина заправка 1 комментарий
Холоп 2
Холоп 2 1 комментарий
Вызов
Вызов 13 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App