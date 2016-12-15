Наша рецензия

Еще три года назад фирма Говарда считалась одной из лучших. Бизнес бодрым шагом шествовал в гору, прибыль росла. Ничего странного в этом не было: рекламный рынок (а контора занималась рекламой) – дело выгодное, эдакая золотая жила, правда, при условии, что «золотодобытчик» знает, где и как нужно «копать». Но Говард знал. У него даже концепция своя имелась. Мол, жизнью человека управляют три понятия: Любовь, Время и Смерть. И создавая рекламу, нужно помнить об этих…