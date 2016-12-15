Еще три года назад фирма Говарда считалась одной из лучших. Бизнес бодрым шагом шествовал в гору, прибыль росла. Ничего странного в этом не было: рекламный рынок (а контора занималась рекламой) – дело выгодное, эдакая золотая жила, правда, при условии, что «золотодобытчик» знает, где и как нужно «копать». Но Говард знал. У него даже концепция своя имелась. Мол, жизнью человека управляют три понятия: Любовь, Время и Смерть. И создавая рекламу, нужно помнить об этих…
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
хорошие актёры, но Смит, в этом фильме, просто на высоте!
я бы не стал советовать посмотреть этот фильм.
оценка 5 из 10ти
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