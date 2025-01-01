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Киноафиша Фильмы Призрачная красота Цитаты из фильма Призрачная красота

Цитаты из фильма Призрачная красота

[последние реплики]
Brigitte [сидят в коридоре больницы] Ты теряешь кого-то?
Madeline Извините?
Brigitte Кого ты теряешь?
Madeline [дрожащий голос] Эм, мою дочь.
Brigitte Просто не забывай замечать эту побочную красоту.
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Amy [как олицетворение Любви] Я знаю, ты мне не веришь, но ты должен довериться мне.
Howard Довериться? Довериться тебе?
Amy Да!
Howard Я же доверял тебе! И ты меня предал! Я видел тебя в её глазах каждый день, слышал в её смехе и чувствовал внутри себя, когда она называла меня "Папой". И ты меня предал! Ты разбил мне сердце.
Amy Нет. Я — во всём этом. Я — и тьма, и свет, я — солнце и буря. Да, ты прав, я был в её смехе, но я здесь и сейчас — в твоей боли. Я причина всего. Я единственная причина. Не пытайся жить без меня, Говард. Пожалуйста, не надо.
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Howard [Брижит, олицетворение Смерти] Я слышал все эти банальности. Понимаю, знаю: «Она в лучшем месте». И «Всё это часть великого плана». Это тоже слышал. А вот любимое: «Бог посмотрел вниз и увидел прекраснейшую розу, такую красивую, что забрал её в рай только для себя». Потом наука — биоцентризм, и мы все живём и умираем одновременно в бесконечных вселенных. Потом религия — христиане и их спасение, буддисты и их самсара, индуисты и их 41-й таинственный обряд. И, конечно, поэзия. О, поэзия. «Умирать — это не то, что кто-то ожидал, и удачливее». Уитмен. И «Ярость... Ярость против угасания света. Хотя мудрецы в конце знают, что тьма — правильно». Томас. И потом...
Howard [поёт] Греби, греби, греби, греби лодку по теченью Легко, легко, легко, легко — жизнь — это просто сон! Понял. Понял! В общем, всё это говорит, что ты — естественная часть жизни, тебя не надо ненавидеть, не надо бояться. Наверно, просто принять тебя — правильно? Вот и всё? Понял. Вот в чём дело. Вся эта интеллектуальная ху#ня, потому что её здесь нет, чтобы держать мою чёртову руку.
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Brigitte Но никогда не знаешь, ничего по-настоящему не умирает, если посмотреть на это с правильной стороны.
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Amy [Говарду как о воплощении Любви] Ты сказала «прощай», и это...
[вздыхает]
Amy Мы не выбираем, кого любить и кто ответит взаимностью. И значит, пока ты жив, ты не властен надо мной, потому что я — сама ткань жизни. Я внутри тебя. Я внутри всего. Говард, если ты сможешь это принять, то, может быть... я не знаю, но, может быть, ты снова сможешь жить.
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Raffi [в образе олицетворения Времени] Время, говорят, лечит все раны, но никто не говорит, как ты разрушаешь все хорошее в этом мире, как превращаешь красоту в пепел. Вот это уже настоящая хрень, Говард. Если любовь — это созидание, а смерть — разрушение, то я всего лишь земля между ними. Ты не понимаешь время, никто не понимает время. Эйнштейн был близок, когда сказал, что я — всего лишь иллюзия.
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Claire Что это ты там про Эйнштейна говорил?
Raffi Эйнштейн называл время упрямой и настойчивой иллюзией.
Claire Что это вообще значит?
Raffi Время не идёт с января по декабрь и не с полудня до полуночи. Мы все просто так в голове это себе рисуем.
Claire Это абсурд! Попробуй так сказать человеку, который на час опоздал на свадьбу или которого только что приговорили к 20 годам тюрьмы.
Raffi Или тому, кто борется с биологическими часами.
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Raffi Твои дети не обязательно должны быть от тебя. Они проходят через тебя. Так что я бы не стал считать битву со временем ещё проигранной.
Claire Я думала, время — не линейно. Я думала, это иллюзия.
Raffi Может, это просто х***ня, Клэр. Может, это просто игра.
[уходит]
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Brigitte Смерть гораздо важнее Времени.
Simon Верно.
Brigitte Смерть придаёт Времени всю его ценность.
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Whit Почему ты не хочешь провести праздник со мной? Я скучаю.
Allison Потому что я тебя ненавижу. Потому что ты плейбой. Потому что ты разбил маме сердце.
Whit Блудник.
Allison Что?
Whit Слово, которое ты ищешь — блудник, а не филантроп. Значения немного разные.
Allison Ну, тебе-то знать.
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Simon Знаешь, когда я был моложе, думал: ну и надо ли доживать до ста лет? Как засохший изюм. А теперь ответ — да. Потому что моему сыну будет семьдесят, его сыну — сорок, а его сыну — десять. И я буду тем самым, понимаешь? Дедом. К этому можно привыкнуть.
Brigitte Увидимся, дед.
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Claire Я просто... Слушай, это как-то неправильно.
Simon Я знаю. Но когда всё начинается с того, что умирает шестилетний ребёнок, ничего не может казаться правильным.
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Howard Смерть пришла первой. Она встретила меня в собачьем парке.
Madeline О, так смерть — это «она»?
Howard Да, оказывается, смерть — это пожилая белая женщина.
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Allison Не могу поверить, что ты собираешься меня преследовать. Но, эм... Кстати, завтра у нас половина дня.
Whit Ну, я тогда буду здесь.
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Raffi [из трейлера]
[в образе воплощения Времени]
Raffi Помни обо мне... Я — Время... Я — дар... а ты его растрачиваешь.
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Brigitte [из трейлера]
[в образе олицетворения Смерти]
Brigitte Люди постоянно пишут письма во вселенную... но чаще всего их никто не читает.
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Howard [спорит с Раффи, олицетворением Времени] Нет, это ад: быть без неё.
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Brigitte Ты умираешь?
Simon Все умирают.
Brigitte Да, но ты — прямо сейчас.
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Raffi [как олицетворение Времени] Есть что сказать?
Howard [пренебрежительно] О да, у меня полно всего, что я хотел бы тебе сказать
Raffi Ну скажи... Скажи
[с фырканьем]
Raffi Видишь ли... Видишь ли, ты просто тратишь время зря... Я даю тебе подарок... а ты просто тратишь его впустую
Howard [теряет терпение] Мне... по... ф*** Время! Это приговор!
[бросает скейтборд Времени]
Howard Мне не нужен твой подарок!
[указывает на Время]
Howard Потому что ты *забрал* её!
🧡
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Howard [из трейлера]
[Бриджит появляется рядом с ним в метро]
Howard Ты меня не заберёшь, правда?
Brigitte [в образе Смерти] Нет, Ховард.
[поднимает проездной]
Brigitte Я здесь, чтобы поехать на поезде F.
🧡
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Brigitte Кто выиграл? Ты или фарфор?
🧡
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Howard Я не пойду на встречу.
Claire Ага.
🧡
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