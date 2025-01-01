[Брижит, олицетворение Смерти]

Я слышал все эти банальности. Понимаю, знаю: «Она в лучшем месте». И «Всё это часть великого плана». Это тоже слышал. А вот любимое: «Бог посмотрел вниз и увидел прекраснейшую розу, такую красивую, что забрал её в рай только для себя». Потом наука — биоцентризм, и мы все живём и умираем одновременно в бесконечных вселенных. Потом религия — христиане и их спасение, буддисты и их самсара, индуисты и их 41-й таинственный обряд. И, конечно, поэзия. О, поэзия. «Умирать — это не то, что кто-то ожидал, и удачливее». Уитмен. И «Ярость... Ярость против угасания света. Хотя мудрецы в конце знают, что тьма — правильно». Томас. И потом...