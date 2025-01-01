HowardЯ же доверял тебе! И ты меня предал! Я видел тебя в её глазах каждый день, слышал в её смехе и чувствовал внутри себя, когда она называла меня "Папой". И ты меня предал! Ты разбил мне сердце.
AmyНет. Я — во всём этом. Я — и тьма, и свет, я — солнце и буря. Да, ты прав, я был в её смехе, но я здесь и сейчас — в твоей боли. Я причина всего. Я единственная причина. Не пытайся жить без меня, Говард. Пожалуйста, не надо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howard[Брижит, олицетворение Смерти]Я слышал все эти банальности. Понимаю, знаю: «Она в лучшем месте». И «Всё это часть великого плана». Это тоже слышал. А вот любимое: «Бог посмотрел вниз и увидел прекраснейшую розу, такую красивую, что забрал её в рай только для себя». Потом наука — биоцентризм, и мы все живём и умираем одновременно в бесконечных вселенных. Потом религия — христиане и их спасение, буддисты и их самсара, индуисты и их 41-й таинственный обряд. И, конечно, поэзия. О, поэзия. «Умирать — это не то, что кто-то ожидал, и удачливее». Уитмен. И «Ярость... Ярость против угасания света. Хотя мудрецы в конце знают, что тьма — правильно». Томас. И потом...
Howard[поёт]Греби, греби, греби, греби лодку по теченью Легко, легко, легко, легко — жизнь — это просто сон! Понял. Понял! В общем, всё это говорит, что ты — естественная часть жизни, тебя не надо ненавидеть, не надо бояться. Наверно, просто принять тебя — правильно? Вот и всё? Понял. Вот в чём дело. Вся эта интеллектуальная ху#ня, потому что её здесь нет, чтобы держать мою чёртову руку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BrigitteНо никогда не знаешь, ничего по-настоящему не умирает, если посмотреть на это с правильной стороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy[Говарду как о воплощении Любви]Ты сказала «прощай», и это...
[вздыхает]
AmyМы не выбираем, кого любить и кто ответит взаимностью. И значит, пока ты жив, ты не властен надо мной, потому что я — сама ткань жизни. Я внутри тебя. Я внутри всего. Говард, если ты сможешь это принять, то, может быть... я не знаю, но, может быть, ты снова сможешь жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raffi[в образе олицетворения Времени]Время, говорят, лечит все раны, но никто не говорит, как ты разрушаешь все хорошее в этом мире, как превращаешь красоту в пепел. Вот это уже настоящая хрень, Говард. Если любовь — это созидание, а смерть — разрушение, то я всего лишь земля между ними. Ты не понимаешь время, никто не понимает время. Эйнштейн был близок, когда сказал, что я — всего лишь иллюзия.
SimonЗнаешь, когда я был моложе, думал: ну и надо ли доживать до ста лет? Как засохший изюм. А теперь ответ — да. Потому что моему сыну будет семьдесят, его сыну — сорок, а его сыну — десять. И я буду тем самым, понимаешь? Дедом. К этому можно привыкнуть.