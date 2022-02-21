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Джейкоб Латимор
Джейкоб Латимор
Jacob Latimore
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Джейкоб Латимор
Jacob Latimore
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Дата рождения
10 августа 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Рост
170 см
Биография Джейкоба Латимора
Родился 10 августа 1996 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Джейкоба Латимора
Гламурные боссы
комедия
2020, США
4.0
Банка конфет
комедия
2018, США
5.0
Детройт
драма, исторический
2017, США
7.0
Ловкость
фантастика, боевик, триллер, драма
2016, США
5.0
Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика
2014, США
7.0
Черное рождество
драма, мюзикл
2014, США
4.0
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Критики поделились впечатлениями от новой «Техасской резни бензопилой»
По их мнению, лента недотягивает до оригинала, однако любители жанра, возможно, найдут в ней что-то интересное для себя.
Написать
21 февраля 2022 12:53
Кожаное лицо жесточайше расправляется с беспечной молодежью в трейлере новой «Техасской резни бензопилой»
Также сервис Netflix выпустил постер.
Написать
1 февраля 2022 10:58
Netflix опубликовал синопсис новой «Техасской резни бензопилой»
В картине продолжат сюжетную линию первого фильма.
Написать
7 декабря 2021 15:42
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