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Председатель
Киноафиша Фильмы Председатель Председатель, 1964: актеры и роли
Председатель 1964 / СССР
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Председатель, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Салтыков
В ролях
Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Иван Лапиков Иван Лапиков Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Валентина Владимирова Валентина Владимирова Николай Парфенов Николай Парфенов Кира Головко Антонина Богданова Antonina Bogdanova
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