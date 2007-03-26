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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Mikhail Ulyanov
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Михаил Ульянов
Mikhail Ulyanov
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Дата рождения
20 ноября 1927
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 марта 2007
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Михаил Ульянов
Родился 20 ноября 1927 года. Бергамак, Муромцевский район, Омская область, СССР (Россия).
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Фильмография Михаил Ульянов
Подмосковная элегия
драма
2002, Россия
0.0
Антикиллер
боевик
2002, Россия
8.0
Ворошиловский стрелок
криминал, драма
1999, Россия
7.0
Сочинение ко Дню Победы
драма, комедия
1998, Россия
7.0
Все будет хорошо
мелодрама
1995, Россия
6.0
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
комедия
1992, Беларусь
5.0
Сам я - вятский уроженец
комедия, фэнтези
1992, Россия
6.0
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