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Иван Лапиков
Иван Лапиков
О персоне
Фильмография
Иван Лапиков
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Дата рождения
7 июля 1922
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 мая 1993
Карьера
Актер
Биография Ивана Лапикова
Родился 7 июля 1922 года. Горный Балыклей, Советская Россия (Волгоградская область, Россия).
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Фильмография Ивана Лапикова
За что?
драма
1991, СССР
6.0
Наша дача
драма
1990, СССР
6.0
Сувенир для прокурора
детектив, криминал
1989, СССР
6.0
Однолюбы
драма
1982, СССР
6.0
Отец Сергий
драма
1978, СССР
6.0
Степь
драма, исторический
1977, СССР
6.0
Фронт за линией фронта
военный
1977, СССР
6.0
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический
1975, СССР
8.0
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