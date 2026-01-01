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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Маркос Карневале
Marcos Carnevale
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Маркос Карневале
Маркос Карневале
Marcos Carnevale
Дата рождения
4 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Маркоса Карневале
Родился 4 сентября 1963 года. Инривилье, Аргентина.
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