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Маркос Карневале
Маркос Карневале Marcos Carnevale
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Маркос Карневале

Marcos Carnevale

Дата рождения
4 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер

Биография Маркоса Карневале

Родился 4 сентября 1963 года. Инривилье, Аргентина.

Популярные фильмы

Эльза и Фред 6.8
Эльза и Фред (2005)
Любовь не по размеру 6.7
Любовь не по размеру (2016)
Эльза и Фред 6.5
Эльза и Фред (2014)

Фильмография Маркоса Карневале

Сердце знает 5.8
Сердце знает Corazón delator
мелодрама, комедия, драма 2025, Аргентина
Гойо 6.3
Гойо Goyo
драма, мелодрама 2024, Аргентина
Смотреть трейлер
1+1. Нарушая правила 6.1
1+1. Нарушая правила Inseparables
драма, комедия 2017, Аргентина
Смотреть трейлер Рецензия
Любовь не по размеру 6.7
Любовь не по размеру Un homme à la hauteur
мелодрама, комедия 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Эльза и Фред 6.5
Эльза и Фред Elsa & Fred
мелодрама, семейный, комедия 2014, США
Смотреть трейлер
Эльза и Фред 6.8
Эльза и Фред Elsa y Fred
мелодрама, драма, комедия 2005, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
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