Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лоран Тирар
Лоран Тирар
Laurent Tirard
О персоне
Фильмография
Новости
Лоран Тирар
Laurent Tirard
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Лоран Тирар
Режиссер. Родился в 1967 году. Франция.
Развернуть
Фильмография Лоран Тирар
Холостяк на свадьбе
комедия
2020, Франция
5.0
Сердцеед
комедия, мелодрама, приключения
2018, Франция
6.0
Любовь не по размеру
мелодрама, комедия
2016, Франция
7.0
Каникулы маленького Николя
комедия
2014, Франция
6.0
Астерикс и Обеликс в Британии
анимация, комедия
2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
7.0
Маленький Николя
комедия, семейный
2009, Франция
7.0
Мольер
комедия
2007, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Сердцеед» Лорана Тирара: французская комедия с голливудской «прививкой»
В «Ленфильм-клубе» прошло обсуждение французское авантюрной комедии «Сердцеед» Лорана Тирара. В дискуссии приняли участие режиссер Наталия Холина, переводчик картины с
Написать
16 февраля 2018 11:32
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"