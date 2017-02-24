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Любовь метр с кепкой Фильмов о любви много. Строго говоря, почти в каждом фильме есть что-то про любовь. Но в новой картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру» на любви делается особый акцент. Но какой смысл снимать очередной фильм о любви, подумаете вы? О, а смысл определённо был, потому что фильм получился очень даже ничего. Кадр из фильма «Любовь не по размеру» Сюжет не претендует на особую оригинальность: красотка-адвокат Диана влюбляется в…