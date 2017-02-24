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Любовь не по размеру Любовь не по размеру
Киноафиша Фильмы Любовь не по размеру Отзывы о фильме «Любовь не по размеру»
Un homme à la hauteur Любовь не по размеру 2016 / Франция
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Любовь не по размеру»

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Наша рецензия

Любовь метр с кепкой Фильмов о любви много. Строго говоря, почти в каждом фильме есть что-то про любовь. Но в новой картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру» на любви делается особый акцент. Но какой смысл снимать очередной фильм о любви, подумаете вы? О, а смысл определённо был, потому что фильм получился очень даже ничего.  Кадр из фильма «Любовь не по размеру» Сюжет не претендует на особую оригинальность: красотка-адвокат Диана влюбляется в…

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Андрей 24 февраля 2017, 15:47
Оценка
французское кино не становиться ни лучше, не хуже - на мой взгляд, хороший уровень кинематографа.
простой и добрый фильм о любви :)) и о человеческих стереотипах ;((
24 февраля 2017, 15:47 Ответить
Настя Соснович 23 октября 2017, 11:34
Оценка
В целом немного затянуто и скучно. Фильм можно посмотреть один раз.
23 октября 2017, 11:34 Ответить
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