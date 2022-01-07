В ролях
Raj Singh Jhinjar
Deputy Raj (Guest Appearance)
Polina Larkina Gaivoronskaia
Jen
Armaan Aujla
Young Challa
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Аман Хаткар
Сценарист
Harpreet, Рана Ранбир
Композитор
Salil Amrute
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
7 января 2022
Дата выхода
|7 января 2022
|Австралия
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|7 января 2022
|Индия
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Бюджет
40 000 000 INR
Сборы в мире
$23 750
Производство
Aman Khatkar Productions, Humble Motion Pictures, True Roots Productions
Другие названия
Snowman, Snowman: The Dark Side of Canada