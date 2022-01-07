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Постер фильма Снеговик
4.9
Киноафиша Фильмы Снеговик
4.9

Снеговик

, 2022
Snowman
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Снеговик
4.9

О фильме

Канадская полиция задержала человека, которого они считают известным серийным убийцей. Жена одной из его жертв замышляет свою месть.

В ролях

Неру Баджва
Неру Баджва
Mehak Sandhu
Джаззи Б.
Vikram
Рана Ранбир
Challa
Арши Хаткар
Arshi
Mark Williams Fadel
TIM
Raj Singh Jhinjar
Deputy Raj (Guest Appearance)
Polina Larkina Gaivoronskaia
Jen
Ty Javos
Jason
Armaan Aujla
Young Challa
Amreen Gill
Neeta
Режиссер Аман Хаткар
Сценарист Harpreet, Рана Ранбир
Композитор Salil Amrute
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 января 2022
Дата выхода
7 января 2022 Австралия
7 января 2022 Индия
Бюджет 40 000 000 INR
Сборы в мире $23 750
Производство Aman Khatkar Productions, Humble Motion Pictures, True Roots Productions
Другие названия
Snowman, Snowman: The Dark Side of Canada

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 8 декабря 2022

Отзывы о фильме

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