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Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он…