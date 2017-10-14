Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снеговик Снеговик
Киноафиша Фильмы Снеговик Отзывы о фильме «Снеговик»
The Snowman Снеговик 2017 / Великобритания
5.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Снеговик»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ruslana Evseeva 14 октября 2017, 23:27
Полный кошмар. Зря потраченное время...глупые попытки морализаторства и психилогических страданий. Мерзский фильм. Ну ..норвегия..суровая страна. Хаха.Постановка-голова кругом идет..сбивают с толку ,сидишь как дурак и тужишься,ловишь сюжет. Ну как жеж,закрутить то надо....зрителю гайки. А потом так умно-ах,какой глубокий смыыысссллллл.
14 октября 2017, 23:27 Ответить
Сергей Мельницкий 18 октября 2017, 21:49
в ответ на сообщение Ruslana Evseeva от 14 октября 2017, 23:27
Друже, ты книгу то почитай, а?)
18 октября 2017, 21:49 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:26
в ответ на сообщение Ruslana Evseeva от 14 октября 2017, 23:27
Посмотрели за рубежом или уже где то ливанули?
24 октября 2017, 18:26 Ответить
Anastasia Ganina 24 ноября 2017, 22:48
I think it's the falling snow that sets the killer off
Снеговик (The Snowman, 2017, Томас Альфредсон)Есть что-то притягательное в детективных историях, чем коварнее убийца и изощреннее преступления, тем больше зрителей увлекает происходящее. Всем известны шутки о том, что Норвегия - страна с самым низким уровнем преступности в мире. Наверно, именно поэтому норвежцам так нравятся страшные истории о серийных убийцах - хоть чем-то пощекотать нервишки жителям тихого и спокойного Осло. Честно признаюсь, я совсем недавно начала читать книги Ю Несбё о детективе Харри Холе, причем читаю уже четвертую подряд. Так что я не могу быть полностью объективной, когда речь заходит о экранизации одного из его романов «Снеговик».
Огромное значение имеет тот факт, что съемки фильма проходили в Норвегии, сразу в Осло, Бергене и завораживающей своей красотой долине Ромсдал. Как ни хотели изначально переносить события в Чикаго или Стокгольм (его-то американцы выучили после «Девушки с татуировкой дракона» Девида Финчера). В романах Ю Несбё город является отдельным, немаловажным персонажем - нужно было показать его для создания атмосферы на экране. И атмосфера получилась как надо: заснеженные гора и долины, невероятные пейзажи, которые несомненно привлекут туристов со всего мира. События, как и положено для «Снеговика» происходят зимой. Вся картина наполнена белым снегом и контрастными черными цветами. Здесь не будет ничего красочного и очень яркого - даже пятна крови жертв не сильно выделяются на белом снегу. Не знаю, было ли так задумало режиссером Томасом Альфредсоном, возможно, хотели снизить возрастное ограничение, но все сцены убийств, которых не может не быть в детективной истории про серийного маньяка, всячески старались спрятать и завуалировать: то белоснежными чайками, то отсутствием четкой картинки. Возможно, мы начинаем привыкать к красочным и кровожадным сценам, детальной съемке всех мельчайших подробность и капель крови, разбрызгивающихся прямо из вены (по крайней мере я посмотрела все сезоны «Ганнибала»), но в этом фильме все какое-то ненастоящее. Создатели не включили динамичные сцены погонь и непосредственно убийств, зрителю показывают только сам факт происшествия, причем мимолетно так, чтобы те не успели запомнить детали.
Дам этому фильму 5 очков за атмосферу Норвегии и стиль тихого и размеренного европейского кино - спасибо, что не стали делать из Харри Холе американского Декстера, живущего в Майами. Фассбендер подошел на его роль крайне гармонично, хоть и пил водку вместо виски. Сложно передать за краткую завязку всю глубину персонажа, тяжелую историю жизни и объяснить поведение героя. Фассбендер, как минимум, выглядел достаточно помятым, но при этом смотрел с экрана очень проницательно. Не думаю, что этот фильм ждет вечная слава и большие кассовые сборы - фанаты Ю Несбё, как и я, будут сравнивать его с книгами и признают поражение. А те, кто книгу не читал, вряд ли разберет, что происходит на экране - слишком многое вырезано и упущено, поменян даже мотив убийцы, который мне теперь кажется недостаточно убедительным. В общем, советую смотреть фильм только ради великолепной красоты Норвегии и томного взгляда Майкла Фассбендер, которого все два часа хотелось укутать в плед и напоить горячим чаем.
24 ноября 2017, 22:48 Ответить
Леонид Литвинов 25 ноября 2017, 16:02
Оценка
Полный шлак.
25 ноября 2017, 16:02 Ответить
Леха 25 ноября 2017, 23:26
Фильм рассчитан на аудиторию, прочитавшую все 5 книг про титульного персонажа. Если не читали вообще ничего, смысла смотреть нет. Не будете понимать кто откуда взялся и зачем.
25 ноября 2017, 23:26 Ответить
Леха 25 ноября 2017, 23:30
первые 7 книг точнее
25 ноября 2017, 23:30 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 26 ноября 2017, 00:51
в ответ на сообщение Леха от 25 ноября 2017, 23:30
Да все вроде понятно кроме одного-причем здесь бизнесмен и зачем детективша к нему поперлась?
26 ноября 2017, 00:51 Ответить
Lara Larisa 29 ноября 2017, 12:28
Оценка
Потраченное время зря
29 ноября 2017, 12:28 Ответить
Natali6502 30 ноября 2017, 12:58
Оценка
Интересная книга. Неинтересный фильм. Вялотекущий, депрессивный и местами не совсем понятный детектив. Картинка стремится к черно-белому кино. Я понимаю - зима, но уж очень тоскливая. Единственный плюс - детектив Харри Холе, я его таким и представляла - легкая небритость, легкое подпитие, отсутствующий взгляд и гениальный детективный мозг.
30 ноября 2017, 12:58 Ответить
Andrey Baranyuk 1 декабря 2017, 19:10
Оценка
Скандинавский фильм.
Неторопливый, красивый, Фассбиндер хорош, сюжет насосан из пальца и мало правдоподобен. Поневоле сравнивал с "Девушкой с татуировкой...", который понравился гораздо больше.
Я не считаю время потерянным зря, но пересматривать не буду.
1 декабря 2017, 19:10 Ответить
smirnova2 5 декабря 2017, 15:36
Несбе любимый писатель, прочитала все книги, но фильм разочаровал. Сюжет сильно изменен,
радует только актер Харри, он, наверно, один книгу прочитал
5 декабря 2017, 15:36 Ответить
Андрей 22 июля 2018, 22:57
Оценка
скучный и предсказуемый фильм!
в принципе, не люблю такой жанр.
норвежцы показаны реалистично.
я не говорю, что нужен америкосовский экшн, но динамики в фильме совсем нет!
актёрская игра хороша!
4 балла из 10ти!
22 июля 2018, 22:57 Ответить
andress 2 февраля 2019, 08:35
Хороший фильм , мне понравился .
2 февраля 2019, 08:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 23 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 12 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Вызов
Вызов 231 комментарий
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 58 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 13 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App