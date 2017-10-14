Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он…
Снеговик (The Snowman, 2017, Томас Альфредсон)Есть что-то притягательное в детективных историях, чем коварнее убийца и изощреннее преступления, тем больше зрителей увлекает происходящее. Всем известны шутки о том, что Норвегия - страна с самым низким уровнем преступности в мире. Наверно, именно поэтому норвежцам так нравятся страшные истории о серийных убийцах - хоть чем-то пощекотать нервишки жителям тихого и спокойного Осло. Честно признаюсь, я совсем недавно начала читать книги Ю Несбё о детективе Харри Холе, причем читаю уже четвертую подряд. Так что я не могу быть полностью объективной, когда речь заходит о экранизации одного из его романов «Снеговик».
Огромное значение имеет тот факт, что съемки фильма проходили в Норвегии, сразу в Осло, Бергене и завораживающей своей красотой долине Ромсдал. Как ни хотели изначально переносить события в Чикаго или Стокгольм (его-то американцы выучили после «Девушки с татуировкой дракона» Девида Финчера). В романах Ю Несбё город является отдельным, немаловажным персонажем - нужно было показать его для создания атмосферы на экране. И атмосфера получилась как надо: заснеженные гора и долины, невероятные пейзажи, которые несомненно привлекут туристов со всего мира. События, как и положено для «Снеговика» происходят зимой. Вся картина наполнена белым снегом и контрастными черными цветами. Здесь не будет ничего красочного и очень яркого - даже пятна крови жертв не сильно выделяются на белом снегу. Не знаю, было ли так задумало режиссером Томасом Альфредсоном, возможно, хотели снизить возрастное ограничение, но все сцены убийств, которых не может не быть в детективной истории про серийного маньяка, всячески старались спрятать и завуалировать: то белоснежными чайками, то отсутствием четкой картинки. Возможно, мы начинаем привыкать к красочным и кровожадным сценам, детальной съемке всех мельчайших подробность и капель крови, разбрызгивающихся прямо из вены (по крайней мере я посмотрела все сезоны «Ганнибала»), но в этом фильме все какое-то ненастоящее. Создатели не включили динамичные сцены погонь и непосредственно убийств, зрителю показывают только сам факт происшествия, причем мимолетно так, чтобы те не успели запомнить детали.
Дам этому фильму 5 очков за атмосферу Норвегии и стиль тихого и размеренного европейского кино - спасибо, что не стали делать из Харри Холе американского Декстера, живущего в Майами. Фассбендер подошел на его роль крайне гармонично, хоть и пил водку вместо виски. Сложно передать за краткую завязку всю глубину персонажа, тяжелую историю жизни и объяснить поведение героя. Фассбендер, как минимум, выглядел достаточно помятым, но при этом смотрел с экрана очень проницательно. Не думаю, что этот фильм ждет вечная слава и большие кассовые сборы - фанаты Ю Несбё, как и я, будут сравнивать его с книгами и признают поражение. А те, кто книгу не читал, вряд ли разберет, что происходит на экране - слишком многое вырезано и упущено, поменян даже мотив убийцы, который мне теперь кажется недостаточно убедительным. В общем, советую смотреть фильм только ради великолепной красоты Норвегии и томного взгляда Майкла Фассбендер, которого все два часа хотелось укутать в плед и напоить горячим чаем.
Неторопливый, красивый, Фассбиндер хорош, сюжет насосан из пальца и мало правдоподобен. Поневоле сравнивал с "Девушкой с татуировкой...", который понравился гораздо больше.
Я не считаю время потерянным зря, но пересматривать не буду.
радует только актер Харри, он, наверно, один книгу прочитал
в принципе, не люблю такой жанр.
норвежцы показаны реалистично.
я не говорю, что нужен америкосовский экшн, но динамики в фильме совсем нет!
актёрская игра хороша!
4 балла из 10ти!
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