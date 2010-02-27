Птицекалипсис: Шок и Трепет, 2010

Караул. Спасайся кто может. На Соединенные Штаты Америки напали стаи обезумевших птиц. Род и Натали, поняв, что наступил птицекалипсис, отправляются искать убежище, подбирая по пути выживших. Правда, в итоге мало кто выживет, но мы точно получим ответ на вопрос, почему птицы нападают. В фильме прекрасно все, но особенно здорово смотреть на то, как герои отбиваются от смертоносных птиц вешалками. И конечно, все обожают CGI и особенно постер, сделанный в Microsoft Paint. Независимый кинематографист Джеймс Нгуйен мечтал прославиться, сделав что-нибудь выдающееся в жанровом кинематографе. У него получилось. Он смог сделать один из самых нелепых фильмов в жанре хоррор. Впрочем, это не только хоррор, но одновременно и романтический фильм, и драма, а также социально-политическое высказывание на тему экологии.