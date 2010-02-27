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Птицекалипсис: Шок и Трепет
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Птицекалипсис: Шок и Трепет, 2010

2010 / США
1.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

Караул. Спасайся кто может. На Соединенные Штаты Америки напали стаи обезумевших птиц. Род и Натали, поняв, что наступил птицекалипсис, отправляются искать убежище, подбирая по пути выживших. Правда, в итоге мало кто выживет, но мы точно получим ответ на вопрос, почему птицы нападают. В фильме прекрасно все, но особенно здорово смотреть на то, как герои отбиваются от смертоносных птиц вешалками. И конечно, все обожают CGI и особенно постер, сделанный в Microsoft Paint. Независимый кинематографист Джеймс Нгуйен мечтал прославиться, сделав что-нибудь выдающееся в жанровом кинематографе. У него получилось. Он смог сделать один из самых нелепых фильмов в жанре хоррор. Впрочем, это не только хоррор, но одновременно и романтический фильм, и драма, а также социально-политическое высказывание на тему экологии.

1.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 27 февраля 2010
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Нгуйен
В ролях
Алан Баг
Уитни Мур
Типпи Хедрен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Птицекалипсис: Шок и Трепет 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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