|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Начальные титры (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:03
|2
|Сёстры (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|1:54
|3
|Вызов на дуэль (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|1:45
|4
|Связь времён (Голос из будущего) [Из к/ф "Герой"]
|Эдуард Артемьев
|1:26
|5
|Известие об отречении царя (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|2:32
|6
|Знакомство на балу (Вальс) [Из к/ф "Герой"]
|Эдуард Артемьев
|5:56
|7
|Встреча в госпитале (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|2:04
|8
|Предчувствие (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:53
|9
|Свидание при свечах (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|2:59
|10
|Спасение (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|1:38
|11
|Не покидай меня (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|2:28
|12
|Ледяной поход (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:03
|13
|Вокзал (Прощание) [Из к/ф "Герой"]
|Эдуард Артемьев
|2:10
|14
|Засада (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:15
|15
|Не отправленное письмо (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:12
|16
|Парижские встречи (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|3:31
|17
|Будущее уже при дверях (Из к/ф "Герой")
|Эдуард Артемьев
|6:16
|18
|Романс (Финальные титры) [Из к/ф "Герой"]
|Дима Билан / Эдуард Артемьев
|4:30