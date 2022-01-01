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Киноафиша Фильмы Герой Музыка из фильма «Герой» (2016)
Герой 2016 / Россия
6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Музыка из фильма «Герой» (2016)

Вся информация о фильме
Герой (Оригинальный саундтрек к фильму)
Герой (Оригинальный саундтрек к фильму) 18 композиций. Эдуард Артемьев, Дима Билан
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Начальные титры (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:03
2 Сёстры (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 1:54
3 Вызов на дуэль (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 1:45
4 Связь времён (Голос из будущего) [Из к/ф "Герой"] Эдуард Артемьев 1:26
5 Известие об отречении царя (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 2:32
6 Знакомство на балу (Вальс) [Из к/ф "Герой"] Эдуард Артемьев 5:56
7 Встреча в госпитале (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 2:04
8 Предчувствие (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:53
9 Свидание при свечах (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 2:59
10 Спасение (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 1:38
11 Не покидай меня (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 2:28
12 Ледяной поход (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:03
13 Вокзал (Прощание) [Из к/ф "Герой"] Эдуард Артемьев 2:10
14 Засада (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:15
15 Не отправленное письмо (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:12
16 Парижские встречи (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 3:31
17 Будущее уже при дверях (Из к/ф "Герой") Эдуард Артемьев 6:16
18 Романс (Финальные титры) [Из к/ф "Герой"] Дима Билан / Эдуард Артемьев 4:30
Доступен список песен из фильма «Герой» (2016) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Герой» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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