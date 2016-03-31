«Герой»: Рецензия Киноафиши

Билан нашего времени

Новому фильму Юрия Васильева повезло, ведь полные залы ему заведомо гарантированы. Не имеет значения, о чём будет фильм, так как девушки всё равно толпами пойдут смотреть на любимого Диму Билана в большом разрешении. Певец уже отсидел своё в большом красном кресле на «Первом канале», объездил с гастролями всю Россию и побывал на двух «Евровидениях». Его музыкальные достижения действительно поражают, но вот актёрские он демонстрирует впервые. Поэтому, молодые люди, готовьтесь услышать от девушек, что настал ваш черед расплачиваться за поход на «Бэтмена против Супермена» совместным просмотром «Героя».

Кадр из фильма «Герой»

Это второй фильм известного актёра Юрия Васильева. В 2012 он впервые предстал в качестве режиссёра с картиной «Продавец игрушек», главную роль в которой исполнил достопочтенный Пьер Ришар. Сценарий написала Ольга Погодина-Кузьмина, дебютировавшая не так давно с фильмом «Две женщины» Веры Глаголевой, а также начинающая Наталия Дорошкевич. Предметом совместного творчества стала история любви, пронесённая сквозь две эпохи. Накануне Гражданской войны поручик Андрей Долматов знакомится с княжной Верой Чернышёвой. Одного короткого взгляда было достаточно, чтобы воспылать друг к другу сильными чувствами. Но суровое для России время не даёт героям беззаботно быть вместе. Параллельно с этим вам покажут молодого человека, который выглядит точь-в-точь как Андрей Петрович, вот только в современных интерьерах. Он работает в автосалоне и отправляется в Париж, дабы оценить одну крайне редкую машину. Там на улице он встречает девушку, которая вызывает в его голове весьма странные образы и воспоминания, принадлежащие далёкому прошлому.

Кадр из фильма «Герой»

Как ни старайся, но грамотно вписать в сюжет задумку с перерождением человека спустя десятилетия, повторяющим в чём-то свою прошлую судьбу, получается далеко не у каждого. Эта идея поражает в «Облачном атласе», но она совершенно неуместна у Васильева. Из-за этого действие получилось крайне рассредоточенным, и сам фильм запутался в том, о чём же он хотел поведать. Трагичная ли это история любви, которую безжалостно губит смута, или рассказ о том, что чувство имеет бесконечную природу и может возродиться вновь, поколения спустя? Из-за того, что авторы так и не определились, на что же сделать упор, каждая из частей значительно убавила в весе. Решение наградить сюжет двойственностью превратило картину в некое подобие ночной битвы за одеяло, в которой каждый стремится перетянуть его на себя. Порой доходит даже до того, что в трёх минутах умещают хронику событий сразу трёх лет. А ближе к финалу кино приобретает очертания документального, когда закадровый голос под весьма мрачное шествие героев штудирует историческую хронику.

Кадр из фильма «Герой»

Что до любви, то для неё прекрасно подходит описание «была такая, как в кино». В обеих реальностях она случается после мимолётного знакомства, а всё, что следует за этим, сводится к сценам, где герои либо бегут навстречу друг другу, либо пытаются догнать друг друга, либо вместе куда-то всё в такой же спешке направляются. Они даже практически не разговаривают, а просто смотрят и бегают. И в этом их чувстве не раскрывается ни один персонаж, а самая близкая и интимная сцена является всего лишь галлюцинацией. В дополнение к и без того перегруженной двумя эпохами истории добавляется ещё один любовный треугольник, в центре которого находится сестра главной героини. И это, хоть и является важным для развития сюжета, ещё больше отягощает повествование. Лучшим решением было бы отдать экранное время истории любви Долматова и Чернышёвой.

Кадр из фильма «Герой»

Порой абсурдность всего происходящего заставляет думать, что авторы и не хотели делать ничего всерьёз. Начинается всё с того, что Билан в одной из первых же сцен щеголяет без футболки и попутно подглядывает в квартиру соседки, когда та вертится перед зеркалом. Уже в следующем кадре, тот же актёр, переодетый в форму, демонстрирует истинное благородство, а сам фильм склоняется к тому, чтобы быть военной драмой, хотя минуту назад был романтической комедией. Есть ещё там такой момент, когда одного из товарищей главных героев в самый разгар беспорядков приносят раненного в госпиталь. Проводив его взглядом на операцию, Долматов и княжна тут же взбегают по лестнице и запираются в комнате, чтобы предаться страсти, видимо, их возбуждает вид окровавленных конечностей. Но не суждено им нарушить целомудрие, так как (осторожно, спойлер) из-за двери доносится известие, что паренёк скончался, и тогда они, опечаленные, покидают укромный уголок. Ну а вишенкой на торте становится появление в кадре Александра Васильева в его вычурной квартирке, который знакомит героя со своей темнокожей служанкой и манерно берёт на руки любимую собачку. И это ничуть не странно, ведь именно такие сцены мы привыкли видеть в историческом кино.

Кадр из фильма «Герой»

Что же до актёров и их персонажей, то они никак не перекроют все недостатки «Героя», а лишь их дополнят. Чернышёва весь фильм бегает с расширенными глазами и демонстрирует свою излишнюю инфантильность, хихикая и кружась под деревцами. Во время войны она, конечно, надевает форму медсестры и сохраняет драму на лице, но это как-то не запоминается. А всё актёрство Билана сводится лишь к паре пафосных реплик и отрепетированной армейской походке с самым что ни на есть серьёзным видом. Сам он говорил, что учился обращаться со шпагой. В фильме же его старания свелись к тому, чтобы один раз достать её и рукоятью побить бандитов. А верховую езду Дима освоил, чтобы красиво свалиться с лошади. Но дебютантов осуждать как-то не благородно, поэтому будем считать, что Билан справился неплохо. Да и такие упрёки в адрес музыканта вряд ли кого-то убедят, ведь преданные поклонницы ни на секунду не усомнятся в таланте их любимого певца. Как и в том, что на фильм обязательно стоит сходить, и тут уж, есть в нём хороший сюжет или нет, не имеет никакого значения.

Кадр из фильма «Герой»

Фильм в прокате с 31 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Герой»

Трошина Олеся