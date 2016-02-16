Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Герой - трейлер
Киноафиша Трейлеры Герой. Трейлер

Герой. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 февраля 2016
Герой – Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени губит все на своем пути, но любовь — бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.3 Герой
Герой военный, драма, 2016, Россия
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше