Невеста, 2006

Как-то на Святки романтичная провинциальная студентка Оля решила погадать. Зажгла свечу перед зеркалом и увидела в нем суженого-ряженого — реального молодого человека по имени Саша, в которого, еще будучи школьницей, влюбилась прямо на улице с первого взгляда.



Девушка не стала игнорировать знаки судьбы и отправилась искать нареченного, нашла его дом, позвонила в дверь и… попала на похороны Саши. Оказывается, его убили в Чечне. Отчаянный юноша сам попросил, чтобы его отправили в «горячую точку» — хотел отомстить за убитого друга. Но в итоге погиб сам…



Прошло 5 лет. Оля собирается выйти замуж за прыткого молодого человека по имени Сергей. Она не любит его, но жизнь берет свое — надо как-то устраивать судьбу. Однако перед самой свадьбой невеста с острым приступом аппендицита попадает в больницу. Она еще не знает, что в неприветливых стенах госпиталя ее ждет настоящее счастье, ради достижения которого, конечно, придется совершить невозможное …