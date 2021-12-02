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Невеста
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Невеста, 2006

2006 / Россия
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О фильме

Как-то на Святки романтичная провинциальная студентка Оля решила погадать. Зажгла свечу перед зеркалом и увидела в нем суженого-ряженого — реального молодого человека по имени Саша, в которого, еще будучи школьницей, влюбилась прямо на улице с первого взгляда.

Девушка не стала игнорировать знаки судьбы и отправилась искать нареченного, нашла его дом, позвонила в дверь и… попала на похороны Саши. Оказывается, его убили в Чечне. Отчаянный юноша сам попросил, чтобы его отправили в «горячую точку» — хотел отомстить за убитого друга. Но в итоге погиб сам…

Прошло 5 лет. Оля собирается выйти замуж за прыткого молодого человека по имени Сергей. Она не любит его, но жизнь берет свое — надо как-то устраивать судьбу. Однако перед самой свадьбой невеста с острым приступом аппендицита попадает в больницу. Она еще не знает, что в неприветливых стенах госпиталя ее ждет настоящее счастье, ради достижения которого, конечно, придется совершить невозможное …

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Возраст 12+
Режиссер
Эльер Ишмухамедов
В ролях
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Александр Головин
Александр Головин
Шамиль Хаматов
Шамиль Хаматов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Все актеры и съемочная группа
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2 декабря 2021 16:30
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