На экраны выходит режиссерский дебют известного резидента «Comedy Club» Александра Незлобина, написанный им в соавторстве с не менее узнаваемым комедиантом Сергеем Светлаковым. Как известно, изначально комедия «Жених» носила название «Майские» и к выходу на экраны планировалась, соответственно, в самый разгар майских праздников. Однако после монтажа финал картины было решено изменить, поэтому её создателям пришлось проявить смекалку и выбрать новое название.…
😄
[facepalm] грубоватый местами, но всё честно (герои картины люди добрые, понятливые, высоко духовные, всегда готовы простить и повиниться), как в жизни. финал нереальный, но даже титры в конце кины смотрелись с интересом.
Герой Светлакова (Анатолий) полфильма пел песню:"Только не бросай!Тольку не бросай"неизвестного автора, не народная ещё.[No]
Очень реалистично показан "клоун Хельмут", любит Россию ломаным своим языком.[cry]
И трагедию, конечно, страны показали (прямое сравнение с "Левиафаном"). Деревня исчезает; бизнесмены не знают, как с жиру побеситься; врачи спасают; милиция защищает; гастарбайтеры на всех фронтах отбиваются.[sleep]
плюсы киноопуса неоспоримые:1)хэппиэнд, 2)недолгий[unknown]
Мадянова было мало.[cry] Персонаж Лёшка - зачётный![Yes]
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