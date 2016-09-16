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На экраны выходит режиссерский дебют известного резидента «Comedy Club» Александра Незлобина, написанный им в соавторстве с не менее узнаваемым комедиантом Сергеем Светлаковым. Как известно, изначально комедия «Жених» носила название «Майские» и к выходу на экраны планировалась, соответственно, в самый разгар майских праздников. Однако после монтажа финал картины было решено изменить, поэтому её создателям пришлось проявить смекалку и выбрать новое название.…