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Жених Жених
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Жених 2016 / Россия
5.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Жених»

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Наша рецензия

На экраны выходит режиссерский дебют известного резидента «Comedy Club» Александра Незлобина, написанный им в соавторстве с не менее узнаваемым комедиантом Сергеем Светлаковым. Как известно, изначально комедия «Жених» носила название «Майские» и к выходу на экраны планировалась, соответственно, в самый разгар майских праздников. Однако после монтажа финал картины было решено изменить, поэтому её создателям пришлось проявить смекалку и выбрать новое название.…

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SKY 16 сентября 2016, 09:24
Оценка
Жених просто огонь - всем рекомендую) Это не "яйца судьбы".
😄
16 сентября 2016, 09:24 Ответить
alex 25 сентября 2016, 00:41
[Smmile] один разик глянуть можно
[facepalm] грубоватый местами, но всё честно (герои картины люди добрые, понятливые, высоко духовные, всегда готовы простить и повиниться), как в жизни. финал нереальный, но даже титры в конце кины смотрелись с интересом.
Герой Светлакова (Анатолий) полфильма пел песню:"Только не бросай!Тольку не бросай"неизвестного автора, не народная ещё.[No]
Очень реалистично показан "клоун Хельмут", любит Россию ломаным своим языком.[cry]
И трагедию, конечно, страны показали (прямое сравнение с "Левиафаном"). Деревня исчезает; бизнесмены не знают, как с жиру побеситься; врачи спасают; милиция защищает; гастарбайтеры на всех фронтах отбиваются.[sleep]
плюсы киноопуса неоспоримые:1)хэппиэнд, 2)недолгий[unknown]

Мадянова было мало.[cry] Персонаж Лёшка - зачётный![Yes]
25 сентября 2016, 00:41 Ответить
Нина Руфь 30 сентября 2016, 11:52
😂
30 сентября 2016, 11:52 Ответить
Алексей Алексеев 1 октября 2016, 10:24
Оценка
Фильм интересный, динамичный, смешной, в то же время есть о чём подумать. В общем рекомендую
1 октября 2016, 10:24 Ответить
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