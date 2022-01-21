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Гриффин Глюк

Griffin Gluck
Гриффин Глюк
Гриффин Глюк Griffin Gluck
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Дата рождения
24 августа 2000
Возраст
21 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
171 см
Биография Гриффина Глюка

Родился 24 августа 2000 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Гриффина Глюка
Рост Джоди 2
Рост Джоди 2
комедия, драма, семейный 2022, США
4.0
Отвязная юность
Отвязная юность
комедия, драма 2019, США
7.0
Рост Джоди
Рост Джоди
драма, мелодрама, комедия, семейный 2019, США
5.0
Средняя школа: Худшие годы моей жизни
Средняя школа: Худшие годы моей жизни
комедия 2016, США
6.0
Почему он?
Почему он?
комедия 2016, США
7.0
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Высокорослая школьница продолжает бросать вызов своим страхам в трейлере фильма «Рост Джоди 2» В продолжении комедии Netflix главная героиня столкнется с новой проблемой, связанной с ростом.
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21 января 2022 16:51
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