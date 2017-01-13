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В канун Нового года появляется множество тематических фильмов, чего только стоят «Ёлки», которых показали миру уже пять частей. Но сейчас речь не о них, а о фильме режиссёра Джона Гамбурга «Почему он?» («Why Him?»). Кадр из фильма «Почему он?» Эта комедия рассказывает о скромной милашке Стэфани (Зои Дойч), которая приглашает свою семью в гости к Лэйрду (Джеймс Франко) — богатому парню, влюблённому в нашу героиню по уши. Всё бы…