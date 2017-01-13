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Почему он? Почему он?
Киноафиша Фильмы Почему он? Отзывы о фильме «Почему он?»
Why Him? Почему он? 2016 / США
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Почему он?»

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Наша рецензия

В канун Нового года появляется множество тематических фильмов, чего только стоят «Ёлки», которых показали миру уже пять частей. Но сейчас речь не о них, а о фильме режиссёра Джона Гамбурга «Почему он?» («Why Him?»). Кадр из фильма «Почему он?» Эта комедия рассказывает о скромной милашке Стэфани (Зои Дойч), которая приглашает свою семью в гости к Лэйрду (Джеймс Франко) — богатому парню, влюблённому в нашу героиню по уши. Всё бы…

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Александр 13 января 2017, 23:40
Оценка
Конечно фильм не для «семейного» просмотра, что уж тут говорить. Но в целом, фильм оставляет положительные эмоции (для мужчин, надеюсь). 7-8 баллов.
13 января 2017, 23:40 Ответить
Юлия Нераславская 14 января 2017, 01:48
Оценка
Отличный легкий фильм! Малость пошловат, но смешно, местами очень)). 18+ из-за сленга.
14 января 2017, 01:48 Ответить
lyzmaksim 16 января 2017, 10:51
Оценка
Пошлый, очень пошлый, но смешной фильм! Не советую ходить с мамами и папами)))
16 января 2017, 10:51 Ответить
Дмитрий Кочнов 21 января 2017, 11:59
Оценка
Классный фильм, смеялись всем залом)))
21 января 2017, 11:59 Ответить
Валентин Яшкин 29 января 2017, 11:12
Фильм действительно очень беззаботный и смешной. Рассчитан, прежде всего, на молодого зрителя с попкорном. А вот, если не только посмеяться, а еще и подумать, то: фильм профинансирован хозяевами и инвесторами стартапов из Калифорнии, а также компаниями Apple и Google, которые активно проводят работы по созданию искусственного интеллекта. Цель - популяризировать и создать позитивное восприятие простыми людьми их неоднозначных разработок. По мнению людей, способных думать и анализировать, искусственный интеллект для человечества может принести неменьшее зло, чем создание ядерной бомбы. Всемирно известный профессор Стивен Хокинг один из таких мудрых и знающих людей. Рекомендую после просмотра сего произведения от силиконовых режиссеров обязательно посмотреть фильм от режиссера Кончаловского "Рай", без попкорна конечно.
29 января 2017, 11:12 Ответить
Старина 5 февраля 2017, 11:35
Оценка
Да, доча!

Сходи на этот фильм, но без меня, поржешь ... 😂

папа
5 февраля 2017, 11:35 Ответить
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