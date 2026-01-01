Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Клик:с пультом по жизни

Награды и номинации фильма Клик:с пультом по жизни 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Best Comedic Performance
Номинант
