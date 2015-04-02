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Клик:с пультом по жизни Клик:с пультом по жизни
Киноафиша Фильмы Клик:с пультом по жизни Отзывы о фильме «Клик:с пультом по жизни»
Click Клик:с пультом по жизни 2006 / США
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Клик:с пультом по жизни»

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Наша рецензия

Режиссер Фрэнк Корачи последовательно верен однажды избранному им жанру, именуемому «комедии с Адамом Сэндлером». За «Певцом на свадьбе» и «Водоносом» последовал (с перерывом на Жюля Верна) «Клик» – притча о договоре некоего человека (чего уж там, Адама Сэндлера, естественно) с ангелом смерти. Однако художественный арсенал этой притчи странным образом позаимствован из совсем другого жанра, именуемого «комедии с Лесли Нильсеном». И в самом деле, почти на всем своем протяжении «Клик»…

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Stranger 2 апреля 2015, 12:51
По моему фоильм на жирную 4. Точно стоит смотреть, тк и посмеятся можно иногда (хотя и не часто) и подумать после о том как мы живем. Думаю многие живут на перемотке даже не замечая этого. А смешно не часто тк 1) много грустного и поучительного 2)многие шутки слишком по американски тупые. Про шаг вперед в юморе совершенно не согласен - что было в американском пироге то и осталось - изподжопно мочеполовой юмор. Кто хочет хорошего юмора сходите на Дублера, там все действительно класно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cobr 2 апреля 2015, 12:51
Kto nit' znaet gde soundtracki dostat', vse oblazil nigde netu
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JP 2 апреля 2015, 12:51
Идея стара, воплощение на ура 😂 Сцена смерти - супер, смех сквозь слезы.. Мне теперь у Сэндлера нравятся три фильма: этот, "Все или ничего" и "50 первых поцелуев"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
myxa 2 апреля 2015, 12:51
никто незнает что за музыка играет в фильме "Клик :с пультом по жизни" когда пожирневший герой едит домой на машине???Пожалуйста напишите! QIP 457-122-182
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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