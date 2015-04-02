Наша рецензия

Режиссер Фрэнк Корачи последовательно верен однажды избранному им жанру, именуемому «комедии с Адамом Сэндлером». За «Певцом на свадьбе» и «Водоносом» последовал (с перерывом на Жюля Верна) «Клик» – притча о договоре некоего человека (чего уж там, Адама Сэндлера, естественно) с ангелом смерти. Однако художественный арсенал этой притчи странным образом позаимствован из совсем другого жанра, именуемого «комедии с Лесли Нильсеном». И в самом деле, почти на всем своем протяжении «Клик»…