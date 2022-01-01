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Клик:с пультом по жизни
Клик:с пультом по жизни, 2006: актеры и роли
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Клик:с пультом по жизни
2006 / США
7.4
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Клик:с пультом по жизни, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Корачи
Frank Coraci
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Джона Хилл
Jonah Hill
Дэвид Хассельхофф
David Hasselhoff
Шон Остин
Генри Уинклер
Henry Winkler
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