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Poster of Click
6.9
Kinoafisha Films Click
6.9

Click

, 2006
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USA / Comedy / 18+
Poster of Click
6.9

Synopsis

A workaholic architect finds a universal remote that allows him to fast-forward and rewind to different parts of his life. Complications arise when the remote starts to overrule his choices.

Cast

Adam Sandler
Adam Sandler
Michael Newman
Kate Beckinsale
Kate Beckinsale
Donna Newman
Christopher Walken
Christopher Walken
Morty
Jonah Hill
Jonah Hill
Ben at 17 Years Old
David Hasselhoff
David Hasselhoff
Ammer
Henry Winkler
Henry Winkler
Ted Newman
Sean Astin
Sean Astin
Bill
Julie Kavner
Julie Kavner
Trudy Newman
Joseph Castanon
Ben Newman at 7 Years Old
Jake Hoffman
Ben Newman at 22-30 Years Old
Director Frank Coraci
Writer Steve Koren, Mark O'Keefe
Composer Rupert Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 August 2006
World premiere 23 June 2006
Release date
3 August 2006 Russia Каскад 12+
29 September 2006 Australia
3 August 2006 Belarus
11 August 2006 Brazil
21 September 2006 Czechia
28 September 2006 Denmark
11 August 2006 Estonia
4 October 2006 France
27 September 2006 Germany
29 September 2006 Great Britain
27 July 2006 Greece
29 October 2006 Hong Kong
29 September 2006 Italy
23 September 2006 Japan
3 August 2006 Kazakhstan
18 August 2006 Mexico
19 October 2006 Netherlands
9 August 2006 Philippines PG
5 October 2006 Portugal
1 February 2007 South Korea
29 September 2006 Spain
23 June 2006 USA
3 August 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $82,500,000
Worldwide Gross $240,685,326
Production Columbia Pictures, Revolution Studios, Happy Madison Productions
Also known as
Click, Click - perdiendo el control, Click: Perdiendo el control, Klick, Klik, Клик: с пультом по жизни, Cambia la tua vita con un click, Clic, Click - Zapând prin viață, Click, i zoi se fast forward, Click: Télécommandez votre vie, Click: Η ζωή σε fast forward, Cú Click Huyền Bí, Hayot pulti, Klik - za popolno zivljenje, Klik - za savršen život, Klik - život na dálkové ovládání, Klik - život na diaľkové ovládanie, Klik: I robisz, co chcesz, Klik!, Klik! Arba gyvenimas pagreitintai, Klikt!, Kumanda, Távkapcs, Клик, Клик: өмірді пультпен басқару, Клік: З пультом по життю, Щрак, もしも昨日が選べたら, 命運好好玩, Click - Télécommandez votre vie, 클릭, 命运自选台, Click Perdiendo el Control, Klik život na dálkové ovládání, 神奇遥控器, קליק

Film rating

6.9
Rate 41 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2101 In the Comedy genre  510 In films of USA  1279 In films of 2006  44

Quotes

Donna Newman Will you still love me in the morning?
Michael Newman Forever and ever, babe
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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