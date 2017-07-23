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Огни большой деревни - трейлер
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Огни большой деревни. Трейлер

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Дата публикации: 28 декабря 2016
Огни большой деревни – Феде 20 лет. Он любит фильмы, Женю и «Родину» — маленький провинциальный кинотеатр, который Федя своими силами восстановил. Когда местные власти решают превратить «Родину» в магазин, выход остается только один — снять успешный фильм с актером первой величины и откупиться. И не беда, что нет денег на звездный гонорар — зато есть веревка и снотворное! Еще есть отчаянный продюсер-дембель, свадебный оператор-философ и актриса- каратистка. К счастью, набранные среди жителей городка актеры открывают в себе талант и не уступают по игре более именитым мастерам экрана. Особенно выделяется красавица Женя, но дальше предложения ей главной роли Федя зайти все никак не решается. Пусть сценарий не дописан, коррумпированный мэр угрожает расправой, а срок за похищение человека все более реален. Да и опыта съемки фильмов нет у всей съемочной группы, включая Федю. Такие мелочи не остановят юного режиссера, когда на кону не только дело, но и любовь всей его жизни. Итак, массовка готова, оператор трезв, а актер уже на площадке и талантливо выкрикивает заглушаемые кляпом реплики. Камера! Мотор! Начали…
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Андрей 23 июля 2017, 12:27
Оценка
после таких фильмов вообще российское смотреть не хочется!
даже жанр не могу определить!
снимайте, пожалуйста, что получается - драмы\мелодрамы и про бандитов!
ну или надежда на выпускников КВНа
23 июля 2017, 12:27 Ответить
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4.8 Огни большой деревни
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