Наша рецензия

Вот и подошёл к логическому завершению год Российского кино, который за редким исключением не принёс ничего, кроме разочарования: равно как для критиков, так и для зрителей. Поправлять ситуацию «Огни большой деревни» — дебютная полнометражная картина молодого и амбициозного режиссёра Ильи Учителя, сумевшая завоевать доверие прокатчиков и получила право побороться за первенство на больших экранах страны с мастодонтами киноиндустрии. Несмотря на то, что Илья — никто…