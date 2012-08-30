Трое лучших друзей, Гриша, Гоша и Стас, которым по разным причинам срочно нужны деньги, решают похитить сына олигарха, 11-летнего вундеркинда Даниила Песюка. Друзья назначают родителям мальчика выкуп в два миллиона долларов и собираются спокойно ждать денег, однако все идет не по плану: Песюк оказывается той еще занозой, до похищения изводившим родителей и всю свою школу, а теперь переключившимся на своих горе-похитителей. Но вскоре за постоянными проказами и ссорами с невыносимым мальчишкой происходит нечто неожиданное: незадачливая троица начинает проникаться искренней любовью к своему воспитаннику…
История малолетнего злого гения как нельзя точно ложится на современные, в частности, российские реалии. Это рассказ не только о разрушительной силе детских шалостей, но также и о природе их возникновения. Будущий фильм — не просто развлекательная картина. На экране — проблемы отношений нынешних детей и взрослых.
Это история большого современного мегаполиса, вечно занятых родителей, у которых дети предоставлены, по большей части, общению с современными техническими средствами, но практически лишены эмоционального контакта как с родителями, так и со сверстниками. Наша цель сделать увлекательный и весёлый фильм, понятный и близкий зрителям всех возрастов, сочетающий лучшие традиции детской и семейной комедии.
|30 августа 2012
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|30 августа 2012
|Беларусь
|30 августа 2012
|Казахстан
|9 сентября 2012
|США
|30 августа 2012
|Украина