История малолетнего злого гения как нельзя точно ложится на современные, в частности, российские реалии. Это рассказ не только о разрушительной силе детских шалостей, но также и о природе их возникновения. Будущий фильм — не просто развлекательная картина. На экране — проблемы отношений нынешних детей и взрослых.

Это история большого современного мегаполиса, вечно занятых родителей, у которых дети предоставлены, по большей части, общению с современными техническими средствами, но практически лишены эмоционального контакта как с родителями, так и со сверстниками. Наша цель сделать увлекательный и весёлый фильм, понятный и близкий зрителям всех возрастов, сочетающий лучшие традиции детской и семейной комедии.