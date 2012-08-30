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Вождь разнокожих

Vozhd raznokozhikh 18+
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О фильме

Трое лучших друзей, Гриша, Гоша и Стас, которым по разным причинам срочно нужны деньги, решают похитить сына олигарха, 11-летнего вундеркинда Даниила Песюка. Друзья назначают родителям мальчика выкуп в два миллиона долларов и собираются спокойно ждать денег, однако все идет не по плану: Песюк оказывается той еще занозой, до похищения изводившим родителей и всю свою школу, а теперь переключившимся на своих горе-похитителей. Но вскоре за постоянными проказами и ссорами с невыносимым мальчишкой происходит нечто неожиданное: незадачливая троица начинает проникаться искренней любовью к своему воспитаннику… 

  • Фильм снят по мотивам юмористического рассказа О. Генри «Вождь разнокожих», одного из самых известных произведений автора, действие которого было перенесено в современную Россию. 
  • Это не первая экранизация рассказа, только в России его сюжет был перенесен на экран уже три раза: в одноименной новелле из фильма Леонида Гайдая «Деловые люди», в пародийном мультфильме «Чертенок с пушистым хвостом», а также в одном из эпизодов телевизионного мультсериала «Маша и Медведь». 
  • Работа в фильме стала одной из последних для знаменитой «королевы эпизода», советской и российской актрисы Валентины Березуцкой: в самом начале 2019 года она скончалась от сердечной недостаточности на 87-ом году жизни.

История малолетнего злого гения как нельзя точно ложится на современные, в частности, российские реалии. Это рассказ не только о разрушительной силе детских шалостей, но также и о природе их возникновения. Будущий фильм — не просто развлекательная картина. На экране — проблемы отношений нынешних детей и взрослых.

Это история большого современного мегаполиса, вечно занятых родителей, у которых дети предоставлены, по большей части, общению с современными техническими средствами, но практически лишены эмоционального контакта как с родителями, так и со сверстниками. Наша цель сделать увлекательный и весёлый фильм, понятный и близкий зрителям всех возрастов, сочетающий лучшие традиции детской и семейной комедии.

Вождь разнокожих - трейлер
Вождь разнокожих  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 30 августа 2012
Дата выхода
30 августа 2012 Россия Централ Партнершип 16+
30 августа 2012 Беларусь
30 августа 2012 Казахстан
9 сентября 2012 США
30 августа 2012 Украина
Сборы в мире $176 529
Производство Rekun Cinema
Другие названия
Vozhd raznokozhikh, Вождь разнокожих
Режиссер
Егор Анашкин
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Мария Миронова
Мария Миронова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Игорь Ванюшкин
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 11 голосов
3.9 IMDb
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Вождь разнокожих

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