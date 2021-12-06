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Анастасия Мытражик
Анастасия Мытражик
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Анастасия Мытражик
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Дата рождения
28 ноября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
172 см
Биография Анастасии Мытражик
Родилась 28 ноября 1989 года. Киев, Украина.
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Фильмография Анастасии Мытражик
Летучий корабль
сказка
2022, Россия
0.0
Огни большой деревни
комедия
2016, Россия
4.0
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На экраны вышел сериал «Алекс Лютый» о военном преступнике
Шпионское шоу рассказывает историю бывшего карателя, скрывавшегося более 30 лет.
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25 июня 2020 09:09
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