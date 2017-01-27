«Огни большой деревни»: Рецензия Киноафиши

Фильм-швейцарский нож

Вот и подошёл к логическому завершению год Российского кино, который за редким исключением не принёс ничего, кроме разочарования: равно как для критиков, так и для зрителей. Поправлять ситуацию

«Огни большой деревни» — дебютная полнометражная картина молодого и амбициозного режиссёра Ильи Учителя, сумевшая завоевать доверие прокатчиков и получила право побороться за первенство на больших экранах страны с мастодонтами киноиндустрии. Несмотря на то, что Илья — никто иной, как сын Алексея Учителя, признанного мастера отечественного арт-хаусного кино, ещё на пресс-показе зрителей уверяли, что отец никакого отношения к данному произведению не имеет, а данная работа целиком и полностью принадлежит Учителю-младшему и его команде. После просмотра данной ленты можно с чистой совестью сказать: «Охотно верим».

Кадр из фильма «Огни большой деревни»

Дело в том, что в противовес осмысленным, порой даже слишком, фильмам Алексея Учителя, «Огни большой деревни» является открытой, внятной, а местами даже в меру эксцентричной комедией положения. На протяжении всего, почти двухчасового хронометража герои будут попадать в нелепые ситуации и, с грациозностью слона в посудной лавке, стараться выкарабкиваться из них. Можно даже сказать, что данный фильм — это аттракцион из шуток, поставленный на рельсы понятной истории, которая писалась с одной целью: развлечь зрителя. И в этом, пожалуй, кроется главная проблема «Огней большой деревни». Но обо всё по порядку.

Кадр из фильма «Огни большой деревни»

Фильм начинается со знакомства с главным героем, Федей (Кирилл Фролов). Он — простой деревенский паренёк, который заведует единственным на всё поселение захолустным кинотеатром и параллельно же прячется в нём от призыва в армию. Но, ввиду убыточности заведения, у мэра появляется идея закрыть «последний очаг культуры» и построить на его месте магазин. Препятствует этому смекалистый и инициативный друг протагониста (Максим Емельянов), который мотивирует стеснительного Федю снять собственный фильм и заработать на его показе деньги для возрождения дворца искусств. А чтобы привлечь как можно больше зрителей, новоиспечённые киношники похищают пьяного Дмитрия Дюжева, который переживает не лучшие годы своей карьеры. Но когда московская звезда сниматься добровольно в опусе энтузиастов отказывается, он становится их заложником, повязанный по рукам и ногам к инвалидному креслу.

Кадр из фильма «Огни большой деревни»

Таким образом, «Огни большой деревни» балансирует на грани между легковесным фарсом и социальной драмой и равнозначно не набирает достаточное количество баллов с каждой из сторон.

Сюжет, пытаясь оставаться понятным для обширной зрительской аудитории и не скатиться в вульгарную пошлость на уровне разврата и шуток про «горючую русскую идею», становится довольно посредственной историей, вбирая в себя лучшие черты советского кинематографа. Тут и в самих героях можно невооружённым взглядом обнаружить черты характера любимых героев из похождений «Шурика». Жаль, что только лишь черты персонажей. Актёрская же игра оставляет желать лучшего. Лучшего настолько, что единственным человеком в кадре, на которого интересно смотреть, является герой Дмитрия Дюжева.

Кадр из фильма «Огни большой деревни»

Отдельной темой являются и другие отсылки. Фильм стремится всячески заигрывать со зрителем на около-профессиональные темы, посмеиваясь над поп-культурой. Тут и калька на небезызвестную подростковую романтическую сагу про вампиров и людей, и на культуру кровавых боевиков, и арт-хаус, и шуточные «уколы» в сторону людей, которые непосредственно заняты производством кино.

Безусловно, было бы откровенной ложью сказать, что не было ни одной удачной шутки, однако в целом фильм Ильи Учителя является универсальным набором из комедийных ситуаций, которые могли бы разыграться с любыми другими героями. И, как правило, подобный «швейцарский нож» оставляет ощущение сувенира, приобретённого по бог весть какой цене на курорте «для своих», чтобы обидно не было.

Евгений Антипин

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Огни большой деревни»