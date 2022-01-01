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Ловушка для привидения Ловушка для привидения
Киноафиша Фильмы Ловушка для привидения Ловушка для привидения, 2015: актеры и роли
Ghosthunters Ловушка для привидения 2015 / Германия / Австрия / Ирландия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Ловушка для привидения, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тоби Бауманн Тоби Бауманн Tobi Baumann
В ролях
Майло Паркер Майло Паркер Milo Parker Анке Энгельке Анке Энгельке Anke Engelke Бастиан Пастевка Бастиан Пастевка Bastian Pastewka Кристиан Трамиц Кристиан Трамиц Christian Tramitz Каролина Херфурт Каролина Херфурт Karoline Herfurth Кристиан Ульмен Кристиан Ульмен Christian Ulmen
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