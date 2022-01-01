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Ловушка для привидения
Ловушка для привидения, 2015: актеры и роли
Ghosthunters
Ловушка для привидения
2015 / Германия / Австрия / Ирландия
Трейлер
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Ловушка для привидения, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тоби Бауманн
Tobi Baumann
В ролях
Майло Паркер
Milo Parker
Анке Энгельке
Anke Engelke
Бастиан Пастевка
Bastian Pastewka
Кристиан Трамиц
Christian Tramitz
Каролина Херфурт
Karoline Herfurth
Кристиан Ульмен
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