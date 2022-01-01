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Бастиан Пастевка
Бастиан Пастевка
Bastian Pastewka
О персоне
Фильмография
Бастиан Пастевка
Bastian Pastewka
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Дата рождения
4 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бастиан Пастевка
Родился 4 апреля 1972 года. Бохум, Вестфалия, Германия.
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Фильмография Бастиан Пастевка
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия
2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Лулу и Джими
мелодрама, мюзикл, драма
2009, Германия
5.0
Тяжеловесы
комедия
2007, Германия
6.0
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