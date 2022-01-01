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Бастиан Пастевка

Bastian Pastewka
Бастиан Пастевка
Бастиан Пастевка Bastian Pastewka
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Дата рождения
4 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бастиан Пастевка

Родился 4 апреля 1972 года. Бохум, Вестфалия, Германия.

Фильмография Бастиан Пастевка
Ловушка для привидения
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия 2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Лулу и Джими
Лулу и Джими
мелодрама, мюзикл, драма 2009, Германия
5.0
Тяжеловесы
Тяжеловесы
комедия 2007, Германия
6.0
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