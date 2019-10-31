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Das perfekte Geheimnis

Идеальный секрет, 2019

2019 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Рокко, Симон, Пепе и Лео дружат со школьной скамьи. Сейчас у каждого своя жизнь. У Лео с Шарлоттой двое малышей, Рокко и Ева пытаются с минимальными потерями пережить пубертатный период дочери-подростка, любвеобильный Симон вроде остепенился и счастлив в отношениях с Бианки, и даже у Пепе, говорят, появилась новая подруга. Но дружба ничуть не померкла, и сегодня Рокко и Ева ждут всех в гости. Гости прибывают в прекрасном настроении, которое сразу же омрачается новостью: распалась семья общего знакомого Диего, жена которого увидела в его смартфоне смс от «внештатной» подруги. Обсуждение ситуации сводится к вопросу, насколько каждый из присутствующих честен со своим партнёром. У большинства секретов нет, и тогда Ева предлагает игру: гости выкладывают на стол свои смартфоны, приходящие в течение вечера письма и сообщения зачитываются вслух, а разговоры ведутся по громкой связи…

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 марта 2020
Премьера в мире 31 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Бора Дагтекин
Бора Дагтекин
В ролях
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идеальный секрет 1 постер
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