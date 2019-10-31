Идеальный секрет, 2019

Рокко, Симон, Пепе и Лео дружат со школьной скамьи. Сейчас у каждого своя жизнь. У Лео с Шарлоттой двое малышей, Рокко и Ева пытаются с минимальными потерями пережить пубертатный период дочери-подростка, любвеобильный Симон вроде остепенился и счастлив в отношениях с Бианки, и даже у Пепе, говорят, появилась новая подруга. Но дружба ничуть не померкла, и сегодня Рокко и Ева ждут всех в гости. Гости прибывают в прекрасном настроении, которое сразу же омрачается новостью: распалась семья общего знакомого Диего, жена которого увидела в его смартфоне смс от «внештатной» подруги. Обсуждение ситуации сводится к вопросу, насколько каждый из присутствующих честен со своим партнёром. У большинства секретов нет, и тогда Ева предлагает игру: гости выкладывают на стол свои смартфоны, приходящие в течение вечера письма и сообщения зачитываются вслух, а разговоры ведутся по громкой связи…