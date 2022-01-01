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Анке Энгельке
Анке Энгельке
Anke Engelke
О персоне
Фильмография
Анке Энгельке
Anke Engelke
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Дата рождения
21 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Анке Энгельке
Родилась 21 декабря 1965 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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Фильмография Анке Энгельке
Самая красивая девочка в мире
комедия, мюзикл, мелодрама
2018, Германия
7.0
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия
2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Остров Импи
анимация
2006, Германия
5.0
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