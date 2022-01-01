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Кристиан Трамиц
Кристиан Трамиц
Christian Tramitz
О персоне
Фильмография
Кристиан Трамиц
Christian Tramitz
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Дата рождения
13 июля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Кристиан Трамиц
Родился 13 июля 1955 года. Мюнхен, Германия.
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Фильмография Кристиан Трамиц
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия
2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
мюзикл, драма, биография
2008, Германия / Австрия
6.0
Переполох в Гималаях
приключения, анимация, комедия
2007, Германия
5.0
Французский для начинающих
комедия, мелодрама
2006, Германия / Франция
7.0
Космический дозор: Эпизод 1
комедия, фантастика
2004, Германия
6.0
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