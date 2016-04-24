«Ловушка для привидения»: Рецензия Киноафиши

Тепло наших душ

На экраны выходит «Ловушка для привидения» – фэнтези немецкого режиссера Тоби Баумана. Несмотря на явную адресованность детской аудитории, вероятно, что фильм увлечет и взрослых.

Анке Энгельке и Майло Паркер. Кадр из фильма «Ловушка для привидения»

11-летнего Тома считают странным: мальчик упрямо верит в волшебство и не особенно дружен с другими детьми. И вот однажды, спускаясь в подвал за укатившимся мячом, Том встречает там настоящее привидение по имени Хьюго – по законам жанра, естественно, доброе и такое же чудаковатое. Оказывается, оно вынуждено прятаться в чужом доме, потому что его прежний занял огромный Дух Льда, который, кроме того, грозит всему городу вечным лютым холодом. Вместе с профессиональной охотницей за призраками Хэтти Том и Хьюго решают побороть монстра. И главным оружием здесь будет тепло человеческих душ.

Кадр из фильма «Ловушка для привидения»

Сюжет, конечно, не нов, и первое, что приходит на ум – ассоциация со знаменитой сказкой Андерсена. Герой борется со злом, условно обозначенным холодом, и противостоять ему может только добро, то есть сердечная теплота, которую герои способны дать друг другу. Используй режиссер эту схему в другом фильме, ее можно было бы посчитать примитивной. Здесь, однако, все вполне оправдывает жанр.

Правда, заимствования из других киноисторий упрямо лезут на глаза: тут вам и возраст главного героя – 11 лет, и Департамент по охоте за привидениями (разумеется, тайный), – это словно перешагнуло из истории о Мальчике-который-выжил.

Майло Паркер. Кадр из фильма «Ловушка для привидения»

В остальном авторы продолжают магическую тему самостоятельно, наделяя мир «Ловушки для привидения» приметами нашего мира. Здесь тоже проходят обычные рабочие совещания – и не совсем обычные семинары по экзорцизму для начинающих, охотника за привидениями вполне могут уволить за некомпетентность, а часть Департамента – сдать в аренду некому Институту потерянных носков. В такой реальности живут и действуют персонажи картины. Для них, без сомнения, все очень-очень серьезно.

Уже не в первый раз детям-героям фэнтези приходится спасать человечество, и делают они это всегда сразу и отважно. Мальчик Том (роль исполнил Майло Паркер) выделяется тем, что кидается в омут не мгновенно – и мы видим тут некое правдоподобие. Актер честно проживает положенные ему по сценарию сомнения – и далее уже не колеблется.

В противоположность Тому его напарница Хэтти (Анке Энгельке), кажется, не боится ни холода, ни «призраков высшей жуткости», ни полуночных походов по кладбищу. В общем, этот контраст характеров кажется очень удачным, как и сам дуэт Паркера и зрелой актрисы.

Хьюго же (озвучил Бастиан Пастевка) – не просто в меру трусливый и глуповатый призрак. Именно с него начинается тема дружбы, которую потом подхватит Хэтти. Эта парочка – уволенная из Департамента талантливая охотница и обаятельное ядовито-зеленое привидение покончат с одиночеством героя (равно как и с собственным). Когда все трое скажут друг другу слова любви, лед наконец растает (причем и буквально тоже) и станет ясно, что все имело свой смысл.

Кадр из фильма «Ловушка для привидения»

Для детей фильм, безусловно, раздолье: тут и дружба, и приключения, и обязательная схватка добра со злом со вполне определенным финалом. Но есть и неочевидный посыл, и подумать предлагается родителям: хорошо ли они понимают, чем живет ребенок, готовы ли смотреть на жизнь его глазами и вместе верить в сказку? Взрослые вопросы детского кино.

Александра Подольникова

В русском прокате с 28 апреля. Расписание и покупка билетов на фильм «Ловушка для привидения».