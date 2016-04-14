«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»: Рецензия Киноафиши

Робинзон и его команда

Пожалуй, одной из самых любимых книжных историй в мире можно назвать «Робинзона Крузо». Уже не раз она была экранизирована и подвергалась всевозможным переосмыслениям. Даже наделавшего шуму «Марсианина» можно отнести к своеобразной космической версии известных всем приключений. Но режиссёры мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» не стали кидать своего героя в какие-то радикально новые условия, при этом и к близости с оригиналом они тоже не особо стремились. Назвать анимационную ленту адаптацией сложно – от сюжета осталось лишь имя главного героя и ситуация, в которую он попал. В остальном же это вполне себе самобытная история, где действующими лицами, в первую очередь, являются животные. И в этом нет ничего необычного, ведь картина всё-таки предназначена для детского просмотра.

Кадр из мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

Наш рыжеволосый Крузо не пользуется особым почётом у команды и путешествует со своим верным псом. Вместе они то и дело спасают провизию от вечно голодных и злобных котов, которые впоследствии станут главными антагонистами. Когда корабль терпит крушение, и Робинзон попадает на остров, сразу становится ясно, что его навыки выживания весьма скудные. Но местные обитатели, то есть кучка зверюшек, пересилив страх перед невиданным прежде существом, помогают ему устроиться с комфортом. Так и жили бы они вместе долго и счастливо, если не пронырливые киски, которые постоянно пытаются сцапать всех и всё на своём пути. Ничего не остаётся, кроме как вступить в самую настоящую животную войну.

Кадр из мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

Все любят котиков, но только не в этом мультфильме. Здесь авторы извлекают на поверхность их тёмную сторону. Они сделали из них прирождённых охотников, которым нет дела ни до кого, кроме самих себя. Создатели вырисовывают два классических злодейских типажа: хитроумный лидер и его туповатый, послушный партнёр (в данном случае кошка и её кот). Такие парочки в кино уже стали классикой, что коснулось и анимации. Противостоят им животные во главе с Робинзоном. Милости персонажам не занимать, однако особо запоминающиеся среди них не встречаются. Пожалуй, самым ярким тут вышел попугай по кличке Вторник (или Рик), который, как ни странно, является рассказчиком истории. Поэтому, родители, не удивляйтесь, когда ребёнок после просмотра попросит купить ему попугайчика.

Кадр из мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

На первый взгляд и не скажешь, что мультфильм не американского производства. Он был создан под эгидой Франции и Бельгии, и стоит отметить, что анимация здесь выполнена на высоком уровне. Особенно, в сравнении с прочими штампуемыми ежемесячно европейскими и отечественными работами. Однако справедливо будет также признать, что для всех, кто старше десяти лет, вряд ли тут отыщется что-то привлекательное, кроме красочной картинки. Сценарий вышел довольно слабым, а юмор рассчитан исключительно на малышей. Но это вовсе нельзя отнести к недостаткам, напротив, таких лёгких, ярких и не испорченных неуместными шутками фильмов для детей сейчас производится не так уж много. И даже если убрать из названия имя всем известного персонажа и заменить его на любое другое, лента ничего не потеряет, а, наоборот, станет чуть менее тривиальной. Поэтому смело ведите детей в кино и не бойтесь заскучать.

Кадр из мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

В прокате с 14 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

Трошина Олеся