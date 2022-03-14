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Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Matthias Schweighofer
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Маттиас Швайгхефер
Matthias Schweighofer
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Дата рождения
11 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Маттиас Швайгхефер
Родился 11 марта 1981 года. Анклам, Германия.
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Фильмография Маттиас Швайгхефер
Армия воров
боевик, криминал, ужасы
2021, Германия / США
6.0
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
100 вещей и ничего лишнего
комедия
2018, Германия
8.0
Хот-дог
боевик, комедия
2018, Германия
4.0
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Самый крутой день
комедия
2016,
6.0
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
анимация
2015, Франция / Бельгия
6.0
Соблазнитель 2
комедия, семейный
2013, Германия
7.0
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Звезда «Армии мертвецов» Маттиас Швайгхёфер получил роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Актерский состав предстоящей картины поражает количеством знаменитостей.
Написать
14 марта 2022 09:59
Зак Снайдер объявил название сиквела «Армии мертвецов»
Зомби-апокалипсис принимает глобальный масштаб.
Написать
28 октября 2021 13:31
«Армия воров» получила рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Журналисты говорят, что фильм напоминает несуществующий «приквел Бэтмена, который полностью посвящен Робину».
Написать
27 октября 2021 15:26
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