Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров. Дублированный трейлер 2

Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 23 марта 2016
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров – Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако, как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям - хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем "человеком" и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.
5.8 Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров анимация, 2015, Франция / Бельгия
