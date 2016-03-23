Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
– Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако, как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям - хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем "человеком" и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.
