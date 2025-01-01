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Киноафиша Фильмы Это всего лишь конец света Цитаты из фильма Это всего лишь конец света

Цитаты из фильма Это всего лишь конец света

Antoine Knipper Думают, что молчуны — хорошие слушатели. Но я молчу, чтобы меня оставили в покое.
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Louis-Jean Knipper Вот я и вернулся, спустя 10 лет, ну, 12, если быть точным. После 12 лет отсутствия и несмотря на свой страх, я собирался навестить их. В жизни есть причины, которые никого не касаются, которые заставляют уйти, не оглядываясь. И есть не меньше причин, которые заставляют вернуться. Так что после всех этих лет я решил пойти назад. Совершить это путешествие... чтобы объявить о своей смерти. Сказать это лично и попытаться подарить другим и себе ещё раз иллюзию, что я, до самого конца, хозяин своей жизни. Посмотрим, как пойдёт.
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La mère Я тебя не понимаю. Но я тебя люблю. Я тебя люблю. Никто не отнимет это у меня.
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La mère В следующий раз мы будем лучше готовы...
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Suzanne Оставь, мам.
La mère Наша песня для аэробики. Я просто помешалась, это настоящая находка.
Suzanne Все уже нашли её, мам.
La mère Перевод говорил, что это про Пикассо влюблённого, или про Пикассо... короче, непонятно.
[они начинают танцевать под O-Zone - Dragostea Din Tei]
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La mère [Луи] Ты думаешь, мы тебя не любим? Или не понимаем? Ты прав. Я тебя не понимаю. Но я люблю тебя. Люблю. Никто этого у меня не отнимет. Запиши это, пусть будет в одной из твоих пьес.
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