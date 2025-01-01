Вот я и вернулся, спустя 10 лет, ну, 12, если быть точным. После 12 лет отсутствия и несмотря на свой страх, я собирался навестить их. В жизни есть причины, которые никого не касаются, которые заставляют уйти, не оглядываясь. И есть не меньше причин, которые заставляют вернуться. Так что после всех этих лет я решил пойти назад. Совершить это путешествие... чтобы объявить о своей смерти. Сказать это лично и попытаться подарить другим и себе ещё раз иллюзию, что я, до самого конца, хозяин своей жизни. Посмотрим, как пойдёт.