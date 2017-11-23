На кухне был хаос. Собственно, хаос был везде – в каждой комнате этого бестолкового дома, в каждой голове, в каждой минуте. Он (хаос) давно перестал быть чем-то особенным: ад превратился в привычку, привычка – в необходимость. Дочь кричала на мать, мать не оставалась в долгу. Старший сын со своей женой тоже разговаривал отнюдь не шепотом. Ну, и так далее. Однако сегодняшний хаос был все-таки особенным. Потому что особенным был и сам день. Сегодня возвращался в семью блудный ребенок…
Ксавье Долан вновь обращается к семейной проблеме взаимного непонимания и глухоты близких людей, поднятых в фильмах «Я убил свою маму», «Мамочка».
Талантливый молодой драматург Луи (Гаспар Ульель) возвращается домой после 12 лет забвения, чтобы попрощаться с родными: жить ему осталось недолго. Молодой человек предвкушает тяжелую, эмоционально-трудную поездку. Луи приезжает домой и словно запускает бомбу замедленного действия.
Старший брат Антуан (Венсан Кассель) начинает придираться к жене Катрине (Марион Котийяр): мол, зачем занимать брата глупыми никчемными разговорами. Затем он пытается унять младшую сестру и мать – слишком взбалмошных и невоспитанных на его взгляд. Младшая сестра Сьюзан (Леа Сейду) изливает брату душу, жалуется, что ей его не хватало. Антуан еле сдерживается – вот-вот и он начнет метать молнии – и с ходом повествования зритель чувствует, как накаляется пространство. Мать (Натали Бай) пытается сдерживать ссоры между Сьюзан и Антуаном, но ей это мало удается. Луи сложно подобрать подходящий момент, чтобы сказать, зачем он все-таки приехал домой спустя столько лет. Наблюдая за семейными разборками зритель догадывается, почему юному Луи пришлось покинуть отчий дом. Одна лишь Катрина, впервые увидевшая деверя, понимает, что с ним что-то стряслось – но вставить слово поперек мужа она боится.
Долан собрал лучших французских актеров, сработавших на отлично. Котийяр вжилась в непривычную для нее роль забитой домохозяйки, любящей свою семью и душевнобольного мужа. Сейду – девушка-бунтарка, неуверенная в себе и пока еще не определившаяся в жизни. Бай – сумасбродная мамаша, погрязшая в прошлом. Впрочем, ей не чужда рассудительность и мудрость. Кассель сыграл натурально: при одном лишь появлении Антуана на экране, возникают тревога и желание, чтобы он поскорее исчез. Ульель воплотил образ мечтательного, тонко чувствующего и ностальгирующего меланхолика-творца.
Для точной передачи характеров и отношений между персонажами Долан щедро использует крупные планы. По ходу движения и приближения камеры, расфокусировке и изменению степени резкости кадра можно понять, что чувствуют герои, в каких отношениях они находятся. Режиссер вновь использует еще один свой фирменный прием: клиповые нарезки-флешбеки, очень яркие, контрастирующие с довольно приглушенными основными цветами ленты, и сдобренные знаменитыми, уже набившими оскомину поп-хитами 90-ых годов. Чувствуется, что воспоминания – это тепло в сердце Луи. Теплый всепроникающий солнечный свет появляется и в конце картины – закат подразумевает завершение этой немного абсурдной и все же грустной истории. К сожалению, понимания в своей семье Луи так и не нашел, а его приезд обернулся приступом гнева у нездорового старшего брата.
«Это всего лишь конец света» – отличный визуально выполненный фильм со смысловым послевкусием. Каждому найдется над чем подумать, хотя Долан даже косвенно не призывает зрителя взглянуть на себя в зеркало. Картину стоит посмотреть, особенно в кругу семьи.
8 из 10.
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