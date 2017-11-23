Наша рецензия

На кухне был хаос. Собственно, хаос был везде – в каждой комнате этого бестолкового дома, в каждой голове, в каждой минуте. Он (хаос) давно перестал быть чем-то особенным: ад превратился в привычку, привычка – в необходимость. Дочь кричала на мать, мать не оставалась в долгу. Старший сын со своей женой тоже разговаривал отнюдь не шепотом. Ну, и так далее. Однако сегодняшний хаос был все-таки особенным. Потому что особенным был и сам день. Сегодня возвращался в семью блудный ребенок…