Наша рецензия

На экраны выходит биографическая лента «Сноуден» от обладателя сразу трёх главных золотых статуэток Голливуда Оливера Стоуна. Достаточно одного беглого взгляда на фильмографию режиссёра, чтобы понять, какой теме посвящено всё его творчество. Постановщика более всего волнует политическая сторона жизни его родной Америки, о которой он говорит не только сквозь призму каких-то событий или явлений, но также освещая жизни важнейших деятелей страны. Его кинематографическому скальпелю…