Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III
Poster of Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III
Рейтинги
5.2 IMDb Rating: 5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A California couple and a survivalist encounter Leatherface and his family.
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1990
World premiere 12 January 1990
Release date
12 January 1990 Russia 18+
4 July 1991 Germany
12 October 1991 Japan
12 January 1990 Kazakhstan
29 August 1990 Spain
12 January 1990 Sweden 15
12 January 1990 USA
12 January 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $5,765,562
Production Nicolas Entertainment
Also known as
Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III, Bőrpofa: Texasi láncfűrészes mészárlás III., El descuartizador, I shizofrenis oikogeneia me to prioni, Kozená tvár, Kozená tvár III, Kruvinos skerdynes Teksase. Odinveidis, La masacre de Texas III, La matanza de Texas III, Leatherface, Leatherface - Non aprite quella porta III, Leatherface : Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface: Massacre à la tronçonneuse III, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica 3, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica III, Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre 3, Lederfejs: Teksaški masakr motornom testerom III, Mannen med läderansiktet - Motorsågsmassakern III, Masacre en el Infierno II, Masacre en el infierno parte II, Masacre en Texas, 3ª parte, Matanza de Texas III, Non aprite quella porta - Parte 3, O Assassino da Moto-Serra, O Massacre da Serra Elétrica 3, O Massacre da Serra Elétrica 3: O Massacre Final, O shizofrenis dolofonos me to prioni 3, TCM 3, Teksańska masakra piłą mechaniczną III, Teksas'ta Vahşet, Texas Chainsaw Massacre 3, Texase mootorsaemõrvad 3, Texaský masaker motorovou pílou 3: Kožená tvár, Tử Thần Vùng Texas 3, Η σχιζοφρενής οικογένεια με το πριόνι, Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо, Техаська різанина бензопилою 3: Шкіряне Обличчя, 德州电锯杀人狂3, 德州电锯杀人狂3：鬼面人魔, 德州電鋸殺人狂3, 悪魔のいけにえ3 レザーフェイスの逆襲, 鬼面人魔
Director
Jeff Burr
Cast
Kate Hodge
Ken Foree
R.A. Mihailoff
William Butler
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Cast and Crew
Similar films for Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III
Leatherface 5.2
Leatherface (2017)
Friday the 13th Part VII: The New Blood 5.2
Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
Texas Chainsaw Massacre 5.1
Texas Chainsaw Massacre (2022)
Texas Chainsaw 3D 5.6
Texas Chainsaw 3D (2013)
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 6.7
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 6.7
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2003)
Bones 4.3
Bones (2001)
Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation 3.9
Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994)
Friday the 13th: A New Beginning 4.8
Friday the 13th: A New Beginning (1985)
Friday the 13th: The Final Chapter 6.0
Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
Friday the 13th Part III 5.6
Friday the 13th Part III (1982)
The Texas Chain Saw Massacre 7.0
The Texas Chain Saw Massacre (1974)
Film in Collections
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends
Texas Chainsaw Massacre Movies in Order Texas Chainsaw Massacre Movies in Order

Film rating

5.2
Rate 13 votes
5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Tex Come on sweetheart. Let's see what you got.
Benny What the fuck is wrong with you people? Why don't you leave us alone?
Tex We're hungry.
Benny You never heard of pizza?
[swings at Tex and misses]
Tex I like liver...
[punches Benny]
Tex and onions...
[strangles Benny]
Tex and pain! And pain! And pain!
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more