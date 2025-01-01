Benny Тсс. Этот пистолет делает о-очень громкий звук. И о-очень большую дырку.

Alfredo Мы с вами знакомы?

Benny Заткнись!

Alfredo Послушай, мистер, я очень боюсь оружия, так что, пожалуйста, не направляй это мне в лицо.

Benny Сколько?

Alfredo Сколько чего, ОД?

Benny Сколько таких больных извращенц##, как ТЫ, тут ходит?

Alfredo Дорогуша, у меня к тебе одно: мне не нравится тон твоего голоса.

Benny Что это? Ловушки? Верблюжья сетка? Что вы тут вообще делаете?

Alfredo Большой сюрприз... ИД## ТЫ, МИСТЕР!

[Плюёт]