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Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо Цитаты из фильма Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо

Цитаты из фильма Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо

Tex Давай, дорогуша. Покажи, что у тебя есть.
Benny Что за х### у вас в головах? Почему вы нас не оставите в покое?
Tex Мы голодные.
Benny Ты что, пиццу не знаешь?
[машет рукой в сторону Текса и промахивается]
Tex Люблю печёнку...
[бьёт Бенни]
Tex и лук...
[душит Бенни]
Tex и боль! И боль! И боль!
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Tex Что скажешь о нашей маленькой дамочке?
Tinker ...Не уверен. Похоже, она может завизжать у нас, Эдди.
Tex [Бьёт мясницким ножом по столу] Жаль, что ты не зовёшь меня Тексом. Я же говорил.
Tinker Ой, прости, парень. Чёрт побери, прости... не хочешь сделать нам честь и заглушить эту с***у?
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Tex Ну что, как тебе Техас?
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Текс [раздевая Райана] Эй, глянь-ка: цветные трусы.
Текс Текс, Тинкер: Калифорния.
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Alfredo [поёт себе под нос, вываливая части тела в озеро] Очисти эту ловушку, Альфред, хорошо очисти, все вы, м#д#р#ы, не говорите мне, что я должен... э, делать. Возьми своё уродливое лицо, Текс, и засуни его себе в ж#пу! *Вот* что я собираюсь сделать!
[смеётся]
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[после того, как сбросили части тела в озеро]
Alfredo Уже суп варится?
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Benny Тсс. Этот пистолет делает о-очень громкий звук. И о-очень большую дырку.
Alfredo Мы с вами знакомы?
Benny Заткнись!
Alfredo Послушай, мистер, я очень боюсь оружия, так что, пожалуйста, не направляй это мне в лицо.
Benny Сколько?
Alfredo Сколько чего, ОД?
Benny Сколько таких больных извращенц##, как ТЫ, тут ходит?
Alfredo Дорогуша, у меня к тебе одно: мне не нравится тон твоего голоса.
Benny Что это? Ловушки? Верблюжья сетка? Что вы тут вообще делаете?
Alfredo Большой сюрприз... ИД## ТЫ, МИСТЕР!
[Плюёт]
Benny [Бьёт Альфредо и толкает его в болото] Один повержен.
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Tex Время ужинать!
Benny [зажигает зажигалку] Ты в жопе, п#зда!
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Michelle Повсюду по Техасу трупы на дороге.
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Alfredo [подглядывая за Мишель в ванной] Ей нравится. Ей это очень нравится. Просто спроси у неё!
Tex Почему бы тебе просто не заткнуться, дурень.
Alfredo Ты, б#я, заткнись, у#бок. Это моё место! Я здесь делаю что хочу!
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Benny Да, боевые лесорубы — я их вижу постоянно.
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Tinker Я к завтраку уже буду в аду.
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Alfredo Я тебя так хорошо обслужу, детка.
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Ryan Ты слышишь, что я говорю, чувак? Нас охотятся!
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Tinker Технологии — наши друзья.
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Alfredo Армагеддон! Это Армагеддон, сукa! Чёрт возьми!
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Scott [рыться в яме, полной разлагающихся тел] Кажется, сейчас вырву.
Kim Не при этих п#здохах из новостей. За те деревья.
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Kim [обнаружение ямы с разложившимися телами] Это как те ямы с трупами, что мы нашли возле Донг Тре... По черепам я бы сказал, здесь около 40–50 тел.
Scott Чёрт побери. Это жёстко.
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Mama Джуниор обожает эти интимные места. Он знает, что с ними делать. Сам себе давно их отрезал.
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