Benny
Тсс. Этот пистолет делает о-очень громкий звук. И о-очень большую дырку.
Alfredo
Мы с вами знакомы?
Benny
Заткнись!
Alfredo
Послушай, мистер, я очень боюсь оружия, так что, пожалуйста, не направляй это мне в лицо.
Benny
Сколько?
Alfredo
Сколько чего, ОД?
Benny
Сколько таких больных извращенц##, как ТЫ, тут ходит?
Alfredo
Дорогуша, у меня к тебе одно: мне не нравится тон твоего голоса.
Benny
Что это? Ловушки? Верблюжья сетка? Что вы тут вообще делаете?
Alfredo
Большой сюрприз... ИД## ТЫ, МИСТЕР!
[Плюёт]
Benny
[Бьёт Альфредо и толкает его в болото]
Один повержен.