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Из Машины - трейлер
Киноафиша Трейлеры Из Машины. Трейлер

Из Машины. Трейлер

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Дата публикации: 30 октября 2014
Из Машины – Миллионер-программист нанимает молодого парня с целью отправить его в свое отдаленное поместье и там протестировать разработку века — искусственный интеллект, заключенный в теле робота женского пола.
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8.0 Из Машины
Из Машины драма, фантастика, триллер, 2015, США / Великобритания
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