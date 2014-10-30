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Из Машины. Трейлер
Из Машины. Трейлер
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Дата публикации: 30 октября 2014
Из Машины
– Миллионер-программист нанимает молодого парня с целью отправить его в свое отдаленное поместье и там протестировать разработку века — искусственный интеллект, заключенный в теле робота женского пола.
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8.0
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