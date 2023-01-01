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Из Машины
Награды и номинации фильма Из Машины
Ex Machina
Из Машины
2015 / США / Великобритания
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8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Из Машины
Вся информация о фильме
Оскар 2016
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучшая женская роль
Номинант
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