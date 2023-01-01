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Из Машины Из Машины
Киноафиша Фильмы Из Машины Награды и номинации фильма Из Машины
Ex Machina Из Машины 2015 / США / Великобритания
8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Из Машины

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, США, боевик, приключения, триллер
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2023, США, биография, драма, исторический
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