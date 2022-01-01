Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль в Пусан" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Из Машины Из Машины
Киноафиша Фильмы Из Машины Кадры из фильма «Из Машины»
Ex Machina Из Машины 2015 / США / Великобритания
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Из Машины»

Вся информация о фильме
Из Машины (2015) - фото 1 Из Машины (2015) - фото 2 Из Машины (2015) - фото 3
Из Машины (2015) - фото 4 Из Машины (2015) - фото 5 Из Машины (2015) - фото 6
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Слон
Слон
2022, Россия, триллер, драма
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Хищник из бездны
Хищник из бездны
2022, США, боевик, ужасы, триллер
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Related video
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши