Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
О персоне
Фильмография
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Геннадий Хазанов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 декабря 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Личные связи
Алиса Хазанова
Отец и дочь
Биография Геннадий Хазанов
Родился 1 декабря 1945 года, Москва, СССР.
Развернуть
Фильмография Геннадий Хазанов
Лицо
комедия
2019, Россия
0.0
Братство бессмертных
детский
2018, Россия
0.0
Кавказская пленница!
комедия
2014, Россия
1.0
Олимпийская деревня
комедия
2010, Россия
7.0
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.0
Незнайка и Баррабасс
криминал, комедия, анимация
2004, Россия
6.0
Маленький гигант большого секса
комедия
1993, Россия
5.0
Про кота Леопольда
детский
1981, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Надо менять страну»: Хазанов раскрыл спасший его совет Ширвиндта
Юмориста вовремя направили на истинный путь.
2 комментария
28 мая 2022 11:50
«У него нет совести»: вот как Якубович подставил Геннадия Хазанова
Знаменитость признавался, что ему стыдно за друга.
Написать
5 мая 2022 10:20
«Человека нет»: в «Ленкоме» объяснили исчезновение Хазанова
Артист участвует в постановке «Американские горки».
1 комментарий
23 марта 2022 18:15
Все статьи
Связи
Алиса Хазанова
Отец и дочь
Все связи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь