Москва. Август 1980-го года. Власти СССР готовят Москву к приезду олимпийских гостей. В связи с компанией по «очищению» Москвы неблагонадежных граждан, инакомыслящих и диссидентов на время олимпиады отправляют за 101-й километр в дачные поселки и санатории.
В их числе инфантильный виолончелист Арсений Чайка, который, победив на конкурсе им.Чайковского, привлек к себе излишнее внимание иностранной музыкальной прессы и теперь находится под пристальным вниманием соответствующих органов. С виолончелью за спиной и с единственным другом — кроликом на руках, Арсений отправляется в «ссылку».
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