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Киноафиша Фильмы Олимпийская деревня

Олимпийская деревня

Olimpiyskaya derevnya 18+
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О фильме

Москва. Август 1980-го года. Власти СССР готовят Москву к приезду олимпийских гостей. В связи с компанией по «очищению» Москвы неблагонадежных граждан, инакомыслящих и диссидентов на время олимпиады отправляют за 101-й километр в дачные поселки и санатории.

В их числе инфантильный виолончелист Арсений Чайка, который, победив на конкурсе им.Чайковского, привлек к себе излишнее внимание иностранной музыкальной прессы и теперь находится под пристальным вниманием соответствующих органов. С виолончелью за спиной и с единственным другом — кроликом на руках, Арсений отправляется в «ссылку».

Олимпийская деревня - трейлер
Олимпийская деревня  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 мая 2010
Дата выхода
10 мая 2012 Россия
10 мая 2012 Беларусь
10 мая 2012 Казахстан
10 мая 2012 Украина
Сборы в мире $179 424
Производство Amigos Film
Другие названия
Olimpiyskaya derevnya, Олимпийская деревня
Режиссер
Александр Сухарев
Александр Сухарев
В ролях
Сергей Колешня
Сергей Колешня
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Олимпийская деревня - трейлер
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Олимпийская деревня - промо-ролик
Олимпийская деревня Промо-ролик
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