Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
О персоне
Фильмография
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Анастасия Задорожная
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Личные связи
Петр Федоров
коллеги по сериалу "Клуб"
Биография Анастасия Задорожная
Родилась 30 августа 1985 года. Вологда, СССР.
Развернуть
Фильмография Анастасия Задорожная
Плохая соседка
комедия
2015, Украина
5.0
Что творят мужчины! 2
комедия
2014, Россия
3.0
Москва – Лопушки
комедия, мелодрама
2014, Россия
5.0
Кавказская пленница!
комедия
2014, Россия
1.0
Любовь в большом городе 3
комедия
2013, Россия
6.0
Влюблен и безоружен
комедия, мелодрама
2010, Россия
6.0
Клуб счастья
комедия
2010, Россия
5.0
Любовь в большом городе 2
комедия
2010, Россия
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Настя Задорожная рассказала, как живет в США без съемок и концертов: «Хочу быть женой без рабочего графика»
Знаменитость пересмотрела свои приоритеты после замужества.
Написать
5 мая 2021 13:26
«Лучшая после Беллуччи и Джоли»: Настя Задорожная в майке без белья восхитила соцсети
Анастасия Задорожная опубликовала в Instagram кадр из смелой фотосессии, который привел поклонников в восторг.
1 комментарий
23 ноября 2020 01:00
«Повезло парню»: свадебное фото Насти Задорожной в кедах восхитило поклонников
Актриса показала подписчикам еще один снимок из свадебной фотосессии.
Написать
20 ноября 2020 16:24
Все статьи
Связи
Петр Федоров
коллеги по сериалу "Клуб"
Все связи
Related video
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все